12 giugno 2019- 16:34 Los Angeles Auto Show ha eletto l'Amministratore Delegato di Electrify America, Giovanni Palazzo, per il comitato consultivo di AutoMobility LA

- LOS ANGELES, 12 giugno 2019 /PRNewswire/ -- Il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) ha nominato Giovanni Palazzo, Amministratore Delegato e Presidente di Electrify America, azienda leader nella ricarica rapida in corrente continua per veicoli elettrici (EV), come parte del comitato consultivo di AutoMobility LA™, le giornate dedicate alla stampa e al commercio che precedono la fiera per i consumatori.

Prima di dirigere Electrify America, Palazzo ha lavorato per sette anni alla Volkswagen AG, dove ha recentemente ricoperto il ruolo di responsabile della strategia per la mobilità elettrica, stando a capo di tutte le attività rilevanti del gruppo sulla mobilità elettrica su scala mondiale. Avendo un solido background nella mobilità elettrica e nelle infrastrutture e avendo ricoperto diverse posizioni chiave nelle vendite, nei prodotti, nel marketing e nella comunicazione, Palazzo apporta un punto di vista unico che sarà determinante nel plasmare l'aumento della programmazione e dei contenuti della fiera dedicati ai veicoli elettrici.

"I veicoli elettrici stanno avendo uno straordinario sviluppo negli Stati Uniti e con la prossima generazione di veicoli elettrici con velocità di ricarica più rapida, dobbiamo concentrarci sullo sviluppo di una rete di ricarica completa, aperta e ultraveloce", ha affermato Giovanni Palazzo, Presidente e Amministratore Delegato di Electrify America. "Sono entusiasta di far parte di un comitato consultivo che riunisce i settori interessati alla mobilità per discutere le sfide e le opportunità che il settore si trova ad affrontare."

Composto da un insieme diversificato di esperti, i membri del comitato consultivo di AutoMobility LA rispecchiano l'industria automobilistica che cambia rapidamente. I membri del comitato forniscono informazioni preziose e contribuiscono a determinare la direzione della fiera su base annuale. AutoMobility LA ospiterà il debutto di veicoli, un esclusivo hackathon con il proprio marchio, un concorso di start-up in ambito automobilistico e la sua pluripremiata conferenza sulla mobilità, che ha visto salire sul palco esperti di aziende come Amazon Alexa Auto, BMW Group, Google, Lyft, Panasonic, Volvo e Waymo.

"L'entrata di Giovanni nel comitato consultivo di AutoMobility LA è significativa in quanto l'elettrificazione continua a trasformare l'industria automobilistica", ha dichiarato Lisa Kaz, Amministratore Delegato di LA Auto Show e di AutoMobility LA. "L'elettrificazione non è solo una tendenza, ma un fattore chiave di come noi consumatori arriveremo in futuro dal punto A al punto B."

La nomina di Palazzo segue la scia di altre nomine all'interno del comitato consultivo di AutoMobility LA. Tra i nuovi membri ci sono Danny Stillion, Partner e Direttore Esecutivo di Progettazione presso IDEO; Kerry Lebel, Direttore Marketing per Amazon Alexa Automotive; Manny Lopez, Analista principale del Mobility Group presso General Motors; e Mike Dosenbach, Principale Digital Hub e Dirigente Tecnico senior presso Mercedes-Benz Research & Development North America, Inc. (MBRDNA).

AutoMobility LA™ riunirà i professionisti del settore e dei media dal 18 al 21 novembre e il LA Auto Show® darà il benvenuto al pubblico dal 22 novembre al giorno 1 dicembre presso il LA Convention Center.

Informazioni su Los Angeles Auto Show e AutoMobility LAFondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il maggiore salone dell'auto dell'America Settentrionale della stagione ogni anno. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA™, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2019 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 18 al 21 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2019 aprirà al pubblico dal 22 novembre al giorno 1 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove la nuova industria automobilistica fa affari, presenta prodotti innovativi e rilascia annunci strategici davanti ai media e i professionisti del settore da tutto il mondo. LA Auto Show è approvato da Greater L.A. New Car Dealer Association ed è offerto da ANSA Productions. New Car Dealer Association ed è di proprietà e gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sul salone, seguite LA Auto Show su Twitter, Facebook o Instagram e per ricevere gli avvisi iscrivetevi sul sito http://www.laautoshow.com/. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitare il sito http://www.automobilityla.com/ e seguite AutoMobility LA su Twitter, Facebook o Instagram.

