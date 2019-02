19 febbraio 2019- 18:17 Los Angeles Auto Show sceglie FleishmanHillard come sua nuova agenzia di pubbliche relazioni

- LOS ANGELES, 19 febbraio 2019 /PRNewswire/ -- Il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®), una delle più grandi fiere automobilistiche del mondo, ha designato FleishmanHillard, agenzia quotata globale di pubbliche relazioni e marketing, come sua nuova agenzia di pubbliche relazioni. Dall'inizio di questo mese, FleishmanHillard condurrà una serie completa di servizi di comunicazione sia per la parte di LA Auto Show incentrata sul consumatore che per il suo press and trade show, AutoMobility LA™, relazioni con i media, strategia social e partnership strategiche.

"La collaborazione con un'agenzia globale come FleishmanHillard fornirà ad LA Auto Show le risorse per raggiungere un ampio spettro di nuovo pubblico," ha detto Terri Toennies, presidente di AutoMobility LA e di LA Auto Show. "Siamo entusiasti della nuova partnership e siamo convinti che FleishmanHillard rafforzerà entrambe le fiere oltre la loro attuale portata, pur mantenendo i loro rispettivi bacini."

Nella durata dell'accordo biennale, FleishmanHillard sosterrà la missione di LA Auto Show di far evolvere la sua piattaforma collaudata per far sì che i brand coinvolgano il loro target di pubblico e che i visitatori scoprano le ultime innovazioni, acquisiscano informazioni chiave e facciano rete.

"LA Auto Show e AutoMobility LA sono eventi must per professionisti del settore, acquirenti influenti ed appassionati," ha detto Emily Frager, general manager della filiale FleishmanHillard del Sud California. "Siamo onorati di supportare questo tesoro di L.A. e pronti ad amplificare la conoscenza e il gradimento globali delle attrazioni ed eventi unici della fiera."

Informazioni sul Los Angeles Auto Show e AutoMobility LAFondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è la prima fiera automobilistica della stagione ogni anno in Nord America. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera si sono fusi con il Connected Car Expo (CCE) per diventare AutoMobility LA™, la prima fiera del settore a far convergere l'industria automobilistica e la tecnologia per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere dei temi più caldi sul futuro dei trasporti e della mobilità. AutoMobility LA 2019 si svolgerà nel Los Angeles Convention Center dal 18 al 21 novembre, inframezzata dai debutti di nuovi veicoli. LA Auto Show 2019 sarà aperto al pubblico dal 22 novembre al 1 dicembre. AutoMobility LA è il luogo in cui la nuova industria automobilistica fa business, svela nuovi prodotti all'avanguardia e fa annunci strategici davanti ai professionisti dei media e del settore provenienti da tutto il mondo. LA Auto Show è patrocinato dalla Greater L.A. New Car Dealer Association ed è gestita operativamente da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sulla fiera, segui LA Auto Show su Twitter, Facebook o Instagram e iscriviti per allerte su http://www.laautoshow.com/. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, si prega di visitare http://www.automobilityla.com/ e seguire AutoMobility LA su Twitter, Facebook o Instagram. Ascolta dibattiti precedenti, interviste e keynotes sul nuovo podcast di AutoMobility LA in http://automobilityla.com/podcast/.

FleishmanHillard FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com (310) 482-4270

