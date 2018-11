23 novembre 2018- 17:21 L'ottavo Privacy Day Forum al CNR di Pisa

(Pisa, 23 novembre 2018) - Dopo sette edizioni con più di 7mila partecipanti, il prossimo convegno annuale di Federprivacy si svolgerà nella città della torre pendente all'Area della Ricerca di Pisa il 5 giugno 2019. Bernardi: "Per il Privacy Day sede prestigiosa e appropriata che rispecchia un tema sempre più digitale." Prevista la diretta streaming della giornata di lavori in plenaria. Prenotazioni online già aperte.

Pisa, 23 novembre 2018 - Si svolgerà mercoledì 5 giugno 2019 al CNR di Pisa il convegno annuale di Federprivacy.

Dopo alcune edizioni nella capitale, il Privacy Day Forum torna quindi nella città della torre pendente, che non potrebbe essere sede più appropriata, come spiega Nicola Bernardi, presidente della principale associazione italiana dei professionisti della protezione dei dati: "Siamo soddisfatti di riportare il Privacy Day al CNR di Pisa, sia perché è la sede di un ente prestigioso con cui collaboriamo ormai da diversi anni, sia perché rispecchia un tema che è sempre più digitale, e proprio l'Area della Ricerca toscana è stato la culla del web ed è tutt'oggi il polo informatico per eccellenza dove si guarda sempre al futuro, come ci sforziamo di fare anche noi. Proprio qui - ricorda Bernardi - aprendo la quarta edizione del nostro convegno, l'Avv. Rosario Imperiali indicò quasi profeticamente la necessità di un nuovo patto che richiedeva una iniezione etica, e poichè quelle previsioni di quattro anni fa si sono oggi rivelate corrette, siamo certi che anche stavolta riusciremo a dare il giusto orientamento agli addetti ai lavori."

Come nelle recenti edizioni, sarà un evento trasversale con oltre trenta interventi di autorevoli relatori ed esperti della materia previsti dal programma tra plenaria e workshop, e come gli scorsi anni la partecipazione è gratuita previa prenotazione online. Dato il numero limitato di alcune centinaia di partecipanti che può accogliere il CNR di Pisa, è già stata predisposta anche la trasmissione in diretta streaming della giornata in plenaria.

