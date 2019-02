14 febbraio 2019- 16:05 Lumenis sponsorizza un summit sull'endometriosi primo nel suo genere: una giornata di istruzione e confronto per medici e pazienti della comunità dell'endometriosi

- Il summit, nello stile di un dibattito pubblico, tratterà gli orientamenti attuali e futuri nella cura dell'endometriosi, incluse le soluzioni FiberLease di Lumenis con laser CO2 per un'escissione dell'endometriosi che preservi la fertilità

Lumenis Ltd., la più grande azienda al mondo di dispositivi medicali basati sull'utilizzo dell'energia per applicazioni chirurgiche, estetiche e oftalmiche, ha annunciato oggi che sponsorizzerà il primissimo Summit sull'endometriosi, un dibattito aperto tra pazienti e medici, che si terrà il 3 marzo 2019, a Hoboken, nel New Jersey. L'evento riunirà pazienti e medici per una giornata di istruzione e confronto, creando una piattaforma collaborativa tra le voci della comunità dell'endometriosi. Specialisti dell'escissione, portavoce dell'endometriosi, fisioterapisti e pazienti parleranno delle terapie più all'avanguardia e dei futuri orientamenti nella cura dell'endometriosi.

"Siamo entusiasti di presentare il Summit sull'endometriosi, che riunirà pazienti e medici per parlare insieme del futuro della diagnosi e della terapia dell'endometriosi, e ci sentiamo incoraggiati dal fatto che aziende come Lumenis stiano supportando un percorso di sensibilizzazione sull'endometriosi e la sua cura", ha dichiarato la co-presidente dell'evento Sallie Sarrel, PT, ATC, DPT. "Si tratta di un momento molto stimolante per la comunità dell'endometriosi, con una crescente sensibilizzazione, accompagnata dall'introduzione di una nuova tecnologia laser per l'escissione che rende possibile un trattamento dell'endometriosi completo e minimamente invasivo. Ascolteremo con piacere i diversi punti di vista su questa patologia in occasione del Summit sull'endometriosi".

"Lumenis è onorata di sponsorizzare il Summit sull'endometriosi. Saremo lieti di unirci a pazienti e medici in occasione di questa importante giornata di istruzione e confronto", ha spiegato Tzipi Ozer-Armon, CEO di Lumenis. "Il summit adotterà un approccio in stile 'dibattito aperto', che riflette perfettamente gli obiettivi della nostra azienda, che includono sia il lavoro con i migliori medici per lo sviluppo dell'escissione con laser CO2 e di approcci ablativi per l'endometriosi, sia l'affiancamento delle pazienti affette da endometriosi al fine di aiutarle a dialogare con i propri medici e ad apprendere ulteriori informazioni sulla patologia tramite Gynhealth.com".

Si stima che 1 donna/adolescente su 10 sia affetta da endometriosi, una patologia per cui la crescita del tessuto endometriale fuori dalla cavità uterina provoca svariati disturbi, inclusi, ma non solo, il dolore pelvico, il dolore durante il coito, l'incremento del sanguinamento mestruale e l'infertilità. L'endometriosi influenza la capacità della donna di condurre in modo attivo e sereno la vita di tutti i giorni, oltre a ostacolarne la possibilità di avere figli. In passato, le scarse conoscenze in merito alla patologia e ai suoi sintomi hanno determinato ritardi nella diagnosi e cure errate, ma negli ultimi anni vi è stata una maggiore sensibilizzazione sul tema dell'endometriosi, determinando un miglioramento delle cure per le pazienti.

Dettagli chiave per i partecipanti al Summit sull'endometriosi:

Informazioni su FiberLase™ di Lumenis per il trattamento dell'endometriosi Lumenis offre FiberLase™, l'unico laser a fibre CO2 ad alta potenza. Sfruttando il laser UltraPulse™ Duo CO2 avanzato con tecnologia FiberLase, i chirurghi possono eseguire interventi poco invasivi per curare l'endometriosi, alleviando il dolore e preservando la fertilità, un obiettivo chiave per molti pazienti. Gli esperti consigliano questo approccio laparoscopico nei casi in cui sia essenziale ottenere una riduzione del dolore e della morbilità.[1]

Per maggiori informazioni sulla tecnologia laster CO2 Lumenis per il trattamento dell'endometriosi, visitare http://www.gynhealth.com.

Informazioni su Lumenis

http://www.lumenis.com

Lumenis è la più grande azienda al mondo di dispositivi medicali basati sull'utilizzo dell'energia per applicazioni chirurgiche, estetiche e oftalmiche nell'area delle soluzioni cliniche minimamente invasive. L'azienda è considerata a livello mondiale un centro di eccellenza per lo sviluppo e la commercializzazione di tecnologie innovative basate sull'utilizzo dell'energia, tra cui Laser, Luce pulsata intensa (IPL) e Radio-frequenza (RF). Da quasi 50 anni, i prodotti rivoluzionari di Lumenis hanno ridefinito la realtà medica e sono spesso diventati la norma di riferimento a livello tecnico e clinico. Lumenis è riuscita a creare soluzioni per disturbi precedentemente incurabili, oltre ad aver progettato tecnologie avanzate che hanno rivoluzionato i metodi di cura esistenti.

