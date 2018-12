11 dicembre 2018- 18:09 LumiThera ha annunciato un accordo di distribuzione in Italia per il Valeda Light Delivery System con Miloftalmica

- "La nostra nuova entusiasmante collaborazione con LumiThera è totalmente in linea con gli obiettivi di strategia e di crescita di Miloftalmica, che combinano innovazione ed eccellenza nella tecnologia. L'innovativo sistema di emissione della luce di LumiThera rappresenta un valore aggiunto alla gamma di prodotti Miloftalmica," ha commentato Andrea Pagani, Amministratore Delegato di Miloftalmica. "LumiThera infatti ci permette di offrire il nostro primo trattamento approvato per le persone affette da DMLE secca, prima causa mondiale della cecità in età adulta."

"L'accordo di distribuzione con Miloftalmica permette a LumiThera di espandere il proprio mercato in Europa e instaura una collaborazione con un partner che fornisce tecnologie di diagnostica e attraverso le immagini complementari al nostro trattamento della DMLE secca," ha dichiarato Clark Tedford, Dottore di ricerca, Presidente e Amministratore Delegato di LumiThera. "Miloftalmica è un fornitore leader di tecnologie innovative nel campo dell'oculistica e siamo entusiasti di lavorare con loro per poter fornire il nostro trattamento per la DMLE secca."

La terapia Valeda™ Light Delivery System consiste in una serie di trattamenti basati sulla luce sulle cellule retiniche, con conseguente produzione di energia migliorata e risoluzione di infiammazioni, ischemie e disfunzioni metaboliche che contribuiscono a questo disturbo.

Visitare il sito web dell'azienda su http://www.lumithera.com.

Informazioni su LumiThera Inc. LumiThera è un'azienda di dispositivi medici di fase commerciale incentrata sul trattamento di persone affette da disturbi e patologie oculari, fra cui la DMLE secca, una delle principali cause di cecità negli adulti di età superiore ai 65 anni. L'azienda è un leader nell'utilizzo della PBM per il trattamento di patologie e disturbi oculari acuti e cronici. L'azienda sta sviluppando il Valeda™ Light Delivery System da utilizzare come terapia medica negli studi degli oculisti specializzati.

Il dispositivo ha ricevuto l'approvazione all'utilizzo del marchio CE da parte di un Ente notificato UE, come richiesto per l'utilizzo commerciale esclusivo nell'Unione Europea. Valeda™ non ha ottenuto l'approvazione da parte del Food & Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti.

Informazioni su Miloftalmica Miloftalmica è leader nella distribuzione di tecnologia per la diagnostica nel settore della oftalmologia in Italia, e rappresenta i principali e più innovativi brand ed esprime eccellenza nelle competenze. Fin dalla sua fondazione nel 1983, Miloftalmica si dedica alla piena soddisfazione del cliente. L'azienda rinnova questa missione ogni giorno, grazie al costante miglioramento dei suoi servizi ed alla costante ricerca attiva dei prodotti che meglio rispondono ai bisogni dei consumatori e grazie alle partnership internazionali a lungo termine che stabilisce in esclusiva: Heidelberg Engineering, Imagine Eyes, Maculogix, Quantel Medical e Forus Health.

Per maggiori informazioni su Miloftalmica, visitare il sito http://www.miloftalmica.it

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/795892/LumiThera_Valeda_System.jpg