Lungo la carriera di Alessio Ippolito, nel web marketing dal 2008

(Roma, 2 ottobre 2018) - L’abbrivio della sua carriera nel campo del web marketing risale al 2008, quando Alessio Ippolito pubblica il primo blog relativo al settore economico-finanziario.

Un percorso avviato da autodidatta ma che genera da subito profitti grazie a Google Adsense. Il web diventa così il contesto nel quale istituire un progetto di crescita professionale che porterà, dopo l’acquisizione di nuove competenze e il raggiungimento di traguardi lavorativi, alla fondazione, nel dicembre 2017, della Web Agency Alessio Ippolito srl.

Il lungo iter di specializzazione di Alessio comincia con l’attività di ideazione e progettazione di blog da inserire in Google News. Prosegue con un periodo di studio della SEO (Search Engine Optimization, ovvero ottimizzazione per motori di ricerca). Ciò gli consente di approfondire i processi di creazione e posizionamento nelle SERP dei siti web, in prospettiva della monetizzazione mediante affiliate marketing.

Passa ancora qualche anno e Ippolito amplia ulteriormente i propri orizzonti entrando nel merito di particolari ambiti del web marketing.

Tra questi troviamo i servizi di digital PR, miglioramento della brand reputation, analisi dei competitor, local business, sentiment analysis e strategie di digital marketing per lo sviluppo di progetti di business.

Questo complesso di esperienze ha condotto alla Alessio Ippolito S.r.l., web agency operante in tutta Italia e con base operativa a Roma e provincia.

Composta da un team di professionisti con più di dieci anni d’esperienza, attivi nel web marketing e specializzati nella SEO e link building, è stata fondata da Ippolito sul finire del 2017.

Si tratta di una realtà imprenditoriale che mira a costruire un rapporto vincente con il cliente grazie a un modus operandi consolidato in anni d’attività. La sua offerta è composta da numerosi servizi, come la progettazione del brand, lo sviluppo di grafiche in chiave social, la creazione di siti web, blog, e-commerce nonché servizi di digital PR.

Tutto ciò che serve per incrementare la visibilità di un progetto web, potenziare e consolidare la brand reputation.

Alessio Ippolito si è affermato nella creazione di progetti didattici relativi al settore finance: Criptovaluta.it e Migliorbrokerforex.net sono solo alcune delle iniziative di maggiore successo.

Criptovaluta.it: il portale di riferimento delle Criptovalute

Su Criptovaluta.it sono pubblicati aggiornamenti concernenti criptovalute, attività di trading, quotazioni in tempo reale e un’intera sezione riservata alle guide.

Qui vengono riportate, ad esempio, efficaci strategie di trading e indicazioni su dove e come acquistare criptomoneta. Sono state inoltre realizzate sezioni dedicate a Bitcoin, mining, wallet ed exchanges. E ogni giorno è possibile trovare decine di contenuti a carattere news inerenti le criptomonete, offrendo così un’ampia panoramica di ciò che accade in Europa e oltreoceano.

La redazione è organizzata e lavora con la massima professionalità e mettendo in campo tutta la propria competenza ed esperienza, per fornire contenuti di valore esclusivamente dedicati all’affascinante mondo delle criptovalute.

Migliorbrokerforex.net: informazioni trading online e news dai mercati finanziari

Migliorbrokerforex.net è un sito di informazione finanziaria che dal 2012 tratta la realtà del trading online e dei mercati finanziari internazionali. Assicura ai suoi utenti guide e approfondimenti esclusivi.

Fornisce un’accurata comparativa dei migliori broker Forex regolamentati nel nostro Paese e broker di trading online sui CFD. È una piattaforma preziosa per l’analisi del mercato Forex e delle relative opportunità di profitto.

L’obiettivo di MigliorBrokerForex.net è quello di fornire guide e approfondimenti esclusivi che possono trasmettere informazioni reali ed originali a tutti coloro che sono interessati ad un sano apprendimento, contribuendo così a creare una maggiore sensibilizzazione contro truffe, frodi e pericoli inerenti il trading online.

