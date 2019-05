24 maggio 2019- 13:25 Lutech acquisisce DISC, importante ICT company italiana con oltre 30 anni di storia

(Cologno Monzese, 24 maggio 2019) - Cologno Monzese (Milano), 24 maggio 2019 – Il Gruppo Lutech ha annunciato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di DISC, storico System Integrator e software house specializzato nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni informatiche. Con sede a Bergamo, l’azienda è dal 1984 sul mercato italiano e internazionale e si avvale di oltre 180 risorse. “Quest’acquisizione porta nel nostro Gruppo nuove competenze in ambito application management, con servizi e soluzioni verticali per il mercato Finance, oltre a rafforzare il portafoglio di soluzioni in ambito ERP e CRM, dichiara Tullio Pirovano, CEO del Gruppo Lutech. Un’altra storica realtà in Italia con solide certificazioni e una significativa presenza nel mondo finanziario e industriale che si unisce al nostro percorso di crescita”. Le competenze principali DISC ricoprono aree quali lo sviluppo software custom, progetti sistemistici, consulenza/implementazione di piattaforme gestionali per specifici mercati e la manutenzione applicativa. DISC si avvale di risorse qualificate in tre divisioni quali Banking, Application Development, Technology & Data Center, fornendo supporto ad oltre cento clienti di medie e grandi dimensioni. Nel mondo finanziario, DISC ha un portafoglio di clienti molto significativo a cui fornisce servizi di outsourcing dei sistemi a 360 gradi e di gestione applicativa (AM), forte di una profonda conoscenza di questo ambito, soprattutto in Area Finance. Inoltre, le piattaforme per la gestione dei fondi pensione e l’assistenza sanitaria sono state negli ultimi anni oggetto di notevole attenzione. Nel mondo industriale, la significativa esperienza in settori merceologici quali il chimico-plastico e il metalmeccanico, pongono DISC tra i principali player di riferimento per tali ambiti. “Con l’ingresso nel Gruppo Lutech, diamo totale continuità al supporto verso i nostri clienti e ampliamo la possibilità di proporre servizi complementari non solo in ambito bancario rivolgendoci a un mercato sempre più ampio e con la possibilità di proporre soluzioni sempre più complete ed integrate”, ha sottolineato Gianroberto Donadelli, Amministratore Delegato DISC. Ad assistere Lutech nell’ambito dell’operazione è stato lo studio legale Nctm, con un team guidato dal socio Guido Fauda e composto da Eleonora Sofia Parrocchetti e da Isabella Antolini. Lo studio legale DLA Piper ha invece assistito i venditori con un team guidato dal partner Danilo Surdi e composto da Silvana Bonazzi. Il partner Federico Strada, coadiuvato da Lorenzo Vittorio Caprara e Tommaso Erboli, ha seguito gli aspetti giuslavoristici.

Profilo LutechIl Gruppo Lutech, leader in Italia e player europeo nei servizi e soluzioni ICT, supporta la digital evolution delle aziende Clienti grazie alle competenze di oltre 2.500 professionisti e all’approccio “end-to-end”, abilitandole a lavorare più facilmente, raggiungere i loro obiettivi e far evolvere il loro business. In un’epoca in cui la trasformazione digitale è fattore critico di successo, il Gruppo Lutech supporta i propri Clienti ad affrontare questa impegnativa sfida con un’offerta all’avanguardia nei settori Technology, Digital e Vertical Market Solutions (VMS). Il portafoglio di offerta racchiude le soluzioni della piattaforma Technology (Next Generation IT Infrastructures & Services, Cloud Transformation, Cybersecurity, SOC) e i relativi servizi di gestione; i servizi Digital di System Integration ossia Enterprise Services (servizi applicativi, ERP, PLM, IoT, servizi Mainframe) e Digital Enablers (Customer Engagement, Big Data Architecture, Digital Commerce e Artificial Intelligence) nonché le Vertical Market Solutions, prodotti proprietari e soluzioni per rispondere alle specifiche esigenze dei settori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web lutech.group/

Profilo DISCSystem integrator e software house specializzata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni informatiche, DISC opera dal 1984 sul mercato nazionale e internazionale. Le specifiche esperienze maturate nel settore bancario, industriale e della pubblica amministrazione, rendono DISC un partner affidabile e competente, in grado di rispondere con rapidità ed efficienza alle richieste del mercato. DISC si avvale di oltre 180 risorse in tre divisioni quali grandi sistemi, progetti/applicazioni e sistemistica, fornendo supporto ad oltre cento clienti di medie e grandi dimensioni. Le competenze principali dell’azienda riguardano le seguenti aree: Sviluppo software ad hoc, Progetti sistemistici, Progetti gestionali, Assistenza e Manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.disc.it/

