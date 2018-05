7 maggio 2018- 12:33 Lutech acquisisce NEST2, eccellenza italiana nei servizi gestiti

(MILANO – 7 maggio 2018 ) - COLOGNO M.SE, MILANO – 7 maggio 2018 – Lutech Group, fra i principali IT system integrator e solution provider in Italia, annuncia di aver concluso l’acquisizione dell’85% del capitale sociale di NEST2 SpA, azienda italiana specializzata nel settore dei servizi gestiti H24x7 a supporto di soluzioni complesse di networking, security, information technology e compliance. Lutech Group arricchisce così la propria offerta di servizi per supportare i propri clienti nella gestione di infrastrutture ICT grazie a nuove competenze tecniche di alto livello e servizi su misura.

“NEST2 si inquadra nella strategia di crescita e sviluppo di Lutech Group, commenta Tullio Pirovano, Amministratore Delegato Lutech Group. NEST2 rappresenta il Service Operating Center sul quale il gruppo intende consolidare la propria offerta di servizi avanzati di SOC e NOC con copertura 24/7, attraverso una proposta integrata end-to-end per la gestione completa dell’infrastruttura IT e della sicurezza dei nostri clienti. Porgo un caloroso benvenuto a tutto il personale di NEST2 e ai manager Davide Greggio e Andrea Bignozzi, che si uniscono al gruppo mettendo a disposizione solide competenze e provate esperienze”.

“Siamo soddisfatti di questa operazione, che permetterà a NEST2 di rafforzare il proprio posizionamento nel settore dei servizi gestiti attraverso con un’offerta più ricca e rivolta a una base clienti molto più estesa.

NEST2 mette a disposizione del gruppo Lutech nuove competenze e capacità operative con la garanzia di alta qualità ed economicità grazie ad economie di scala rese possibili dalle nostre consolidate strutture di NOC e SOC", commenta Davide Greggio, Amministratore Delegato NEST2. "Contestualmente, NEST2 potrà rafforzare e ampliare i servizi per i propri clienti”.

Le strutture NOC e SOC di NEST2 coprono tutte le fasi operative dei servizi, in outsourcing completo, grazie a professionisti altamente qualificati. Si tratta di strutture operanti H24x7 che gestiscono importanti volumi con KPI qualitativi d’eccellenza e certificate secondo i più importati standard internazionali (ISO9001, ISO27001, ISO14001).

# # #

Informazioni su Lutech

Lutech è un'azienda italiana leader nell'integrazione dei sistemi e provider di soluzioni IT, che progetta e realizza con tecnologie innovative la trasformazione digitale di Clienti del settore pubblico e privato. Uno dei principali system integrator e provider di soluzioni IT in Italia, Lutech offre una vasta gamma di soluzioni, dalla definizione delle strategie, alla fornitura di prodotti proprietari e di terze parti, fino alla gestione operativa. Lutech è leader riconosciuto nei seguenti settori: infrastrutture IT di nuova generazione, soluzioni cloud, soluzioni di customer engagement e per la gestione del credito e dei pagamenti elettronici, cybersecurity, IoT e Big Data, soluzioni di eHealth e cognitive computing. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web lutech.group.

Informazioni su NEST2

NEST2 è un’azienda italiana che dal 1993 progetta e realizza soluzioni informatiche su misura per aziende pubbliche o private, di diverse dimensioni e appartenenti a diversi settori. Con tre sedi in Italia, di cui sede centrale a Padova, e oltre 250 collaboratori si pone come partner per l’innovazione e la trasformazione tecnologica offrendo una grande varietà di servizi nelle aree della sicurezza, networking e compliance. www.nest2.com

