25 febbraio 2019- 18:33 Mallinckrodt annuncia accordo di collaborazione per la ricerca sulla fotoferesi extracorporea (ECP) con Transimmune AG

- -- L'accordo prevede lo sviluppo congiunto di attività in vista di un potenziale sistema di fotoferesi di nuova generazione che possa essere di beneficio per pazienti in più stati patologici --

STAINES-UPON-THAMES, Regno Unito, 25 febbraio 2019 /PRNewswire/ -- Mallinckrodt plc (NYSE:MNK), casa farmaceutica specialistica leader globale, ha annunciato in data odierna di aver siglato un accordo di collaborazione per la ricerca con Transimmune AG, azienda dedita allo sviluppo di immunoterapie innovative basate sulla propria conoscenza unica dei processi fisiologici sottostanti l'attivazione delle cellule con antigeni. Le due aziende collaboreranno nella ricerca traslazionale per approfondire le conoscenze sul meccanismo d'azione sottostante la fotoferesi extracorporea, e la sua applicazione per il potenziale sviluppo di tecnologia di fotoferesi di nuova generazione, con l'intenzione di espandere l'attuale piattaforma di fotoferesi di Mallinckrodt, THERAKOS™, tramite nuovi studi clinici.

Oltre all'approfondimento delle conoscenze sul meccanismo d'azione e all'avanzamento della piattaforma tecnologica, si prevede che lo sforzo di ricerca congiunto con gli esperti di Transimmune ampli le possibili applicazioni cliniche ai diversi stati patologici immuno-mediati. In presenza di prove cliniche, tali patologie potranno comprendere il linfoma cutaneo a cellule T (CTCL), la malattia da rigetto (GvHD), il rigetto dei trapianti d'organo e tutte le malattie autoimmuni, tutti concessi in licenza esclusiva a Mallinckrdot ai sensi dell'accordo.

Transimmune è stata fondata dal dott. Richard Edelson, Lerner Professor of Dermatology, presidente di cattedra e professore del dipartimento di dermatologia della scuola di medicina dell'università di Yale, pioniere della fotofersi. Il dott. Edelson ha dedicato decenni allo studio del meccanismo d'azione della fotoferesi e ha fondato Transimmune per tradurre tali conoscenze in miglioramenti del trattamento.

"Mallinckrodt investe in risorse e tecnologie al fine di ampliare le applicazioni a patologie con opzioni terapeutiche limitate o ridotte, e per il trattamento di pazienti con affezioni gravi e critiche scarsamente serviti" ha commentato il dott. Steven Romano, Vicepresidente esecutivo e direttore scientifico di Mallinckrodt. "Questo accordo rappresenta un esempio del nostro modello di collaborazione e partnership con esperti nella ricerca sia di base sia clinica, analogamente all'annunciato partenariato collaborativo di ricerca con la scuola di medicina dell'Università di Washington a St. Louis, per un maggiore accesso a tecnologia e conoscenze scientifiche avanzate in aree di reciproco interesse".

Mallinckrodt e Transimmune istituiranno un comitato direttivo congiunto formato da rappresentanti di entrambe le aziende che supervisionerà, esaminerà e coordinerà le attività nell'ambito dell'accordo.

Le aziende intendono valutare un accordo di collaborazione commerciale congiunta per un sistema di fotoferesi Mallinckrodt di nuova generazione. Mallinckrodt è l'unica azienda a fornire terapia di fotoferesi con un sistema chiuso integrato, il dispositivo di nuova generazione per fotoferesi THERAKOS™ CELLEX™.

L'immunomodulazione ECP con Therakos™La piattaforma di fotoferesi THERAKOS™ è l'unico sistema completamente integrato approvato al mondo per la somministrazione dell'immunomodulazione con ECP. Il nostro sistema è utilizzato da centri medici accademici, ospedali e centri di cura in oltre 30 paesi e ha erogato oltre un milione di trattamenti nel mondo.

I sistemi di fotoferesi THERAKOS™ sono gli unici dispositivi con marchio CE per la somministrazione dell'ECP.

AVVERTENZA: LEGGERE IL MANUALE D'ISTRUZIONI DEI SISTEMI DI FOTOFERESI THERAKOS™ UVAR XTS™ o THERAKOS™ CELLEX™ PRIMA DI PRESCRIVERE O EROGARE IL MEDICINALE.

Per la procedura di fotoferesi con THERAKOS™ UVAR XTS™/CELLEX™:

INDICAZIONII sistemi di fotoferesi THERAKOS™ UVAR XTS™ e THERAKOS™ CELLEX™ sono indicati per la somministrazione della fotoferesi.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

ControindicazioniLa fotoferesi con THERAKOS™ è controindicata nei pazienti con anamnesi specifica di disturbi da fotosensibilità. La fotoferesi con THERAKOS™ è controindicata nei pazienti che non sono in grado di tollerare una deplezione volemica extracorporea o con conta leucocitaria superiore a 25.000 mm3. La fotoferesi con THERAKOS™ è controindicata nei pazienti con disturbi della coagulazione o previamente soggetti a splenectomia.

Avvertenze e precauzioniLa terapia di fotoferesi con THERAKOS™ deve avvenire sempre in strutture dove sono disponibili attrezzature mediche di emergenza standard. Durante l'intera procedura devono essere immediatamente accessibili soluzioni di rimpiazzo volemico e/o di riempimento. Durante e dopo la terapia di fotoferesi è necessario prendere misure contraccettive adeguate, sia negli uomini, sia nelle donne. Non è stata stabilita la sicurezza del trattamento nei pazienti pediatrici.

Eventi avversi

Consultare il manuale d'istruzioni del sistema di fotoferesi THERAKOS™rilevante per informazioni complete sul prodotto.

MALLINCKRODTMallinckrodt è un'azienda globale che sviluppa, produce, commercializza e distribuisce terapie e prodotti farmaceutici specialistici. Tra le aree di attività rientrano le malattie autoimmuni e rare in settori specifici quali neurologia, reumatologia, nefrologia, pneumologia e oftalmologia; immunoterapia e terapia intensiva respiratoria neonatale; prodotti gastrointestinali e analgesici. Per maggiori informazioni su Mallinckrodt visitare www.mallinckrodt.com.

Mallinckrodt utilizza il proprio sito web quale canale di distribuzione di informazioni aziendali importanti, quali comunicati stampa, presentazioni agli investitori e altri dati finanziari. Utilizza inoltre il sito per accelerare l'accesso del pubblico a informazioni riguardanti l'azienda che necessitano di comunicazione in tempi brevi, prima o in luogo della distribuzione di un comunicato stampa o del deposito di documenti contenenti le stesse informazioni presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Pertanto gli investitori sono invitati a consultare la pagina Investor Relations del sito web per informazioni importanti e a fruizione rapida. I visitatori del sito possono altresì iscriversi e ricevere e-mail automatiche e altri avvisi quando sono pubblicate nuove informazioni sulla pagina del sito dedicata alle Investor Relations.

Avvertenze in merito alle dichiarazioni a carattere di previsioneIl presente comunicato contiene dichiarazioni a carattere di previsione relative alla collaborazione con Transimmune AG, ivi compresi i risultati attesi da ricerche future e dagli studi clinici previsti, possibili accordi commerciali e i potenziali effetti sui pazienti. Tali dichiarazioni si basano su ipotesi relativamente a numerosi fattori importanti, ivi compresi quelli elencati di seguito, che potrebbero comportare risultati effettivi significativamente diversi da quanto delineato nelle medesime: risultati delle sperimentazioni cliniche, incertezze inerenti alla ricerca e sviluppo; soddisfacimento di requisiti normativi o di altra natura; azioni degli organismi di vigilanza e altre autorità pubbliche; modifiche alle leggi e normative; problemi legati alla qualità, alla produzione o alla fornitura dei prodotti, o alla sicurezza dei pazienti; e altri rischi individuati e descritti in maggiore dettaglio nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K nella più recente relazione annuale di Mallinckrodt e in altri documenti depositati presso la SEC, tutti disponibili sul sito di quest'ultima. Le dichiarazioni a carattere previsionale contenute nel presente comunicato sono valide solamente alla data del medesimo. Mallinckrodt non si impegna ad aggiornare o rivedere alcuna dichiarazione a carattere previsionale a seguito della disponibilità di nuove informazioni, di eventi o sviluppi futuri o in altre circostanze, fatti salvi i requisiti di legge.

RECAPITIInvestor RelationsDaniel J. Speciale, CPAVicepresidente, Investor Relations e IRO314-654-3638daniel.speciale@mnk.com

MediaDaniel YungerKekst CNC212-521-4879mallinckrodt@kekstcnc.com

Mallinckrodt, il marchio commerciale "M" e il logo Mallinckrodt Pharmaceuticals sono marchi registrati di una società Mallinckrodt. Gli altri marchi sono marchi commerciali di una società Mallinckrodt o dei rispettivi titolari. © 2019 Mallinckrodt. AU-190001 02/19

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/167103/mallinckrodt_plc_logo.jpg