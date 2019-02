20 febbraio 2019- 17:39 Manchester United e Marriott International annunciano una partnership di marketing globale

- LONDRA, 20 febbraio 2019 /PRNewswire/ -- Marriott International (NASDAQ: MAR) e Manchester United (NYSE:MANU) hanno annunciato oggi una partnership di marketing pluriennale che darà ai 120 milioni di membri del programma di viaggio Marriott Bonvoy accesso esclusivo ad esperienze calcistiche uniche con il Manchester United. Tra le altre, la possibilità di diventare per un giorno cronista in stadio o responsabile delle divise da gioco della squadra.

La nuova partnership viene lanciata oggi, insieme ad un video d'accompagnamento in cui compaiono alcuni volti noti della prima squadra e del team direzionale del Manchester United, dando vita a questi momenti magici.

Richard Arnold, Amministratore delegato del Manchester United Group, ha così commentato l'annuncio:

"Marriott International è una società leader nel proprio settore e noi siamo felici di aver siglato un accordo di partnership in concomitanza con il lancio del suo nuovo travel program Marriott Bonvoy. Insieme collaboreremo per creare momenti indimenticabili per i membri di Marriott Bonvoy, attingendo all'entusiasmo e alle emozioni che solo il Manchester United è in grado di regalare ai tifosi di tutto il mondo."

Con il programma di viaggio Marriott Bonvoy, i soci hanno accesso allo straordinario portfolio di brand e proprietà globali di Marriott in 130 paesi e territori, nonché ai vantaggi impareggiabili e alle esclusive esperienze di Marriott Bonvoy Moments.

Karin Timpone, Global Marketing Officer di Marriott International, ha dichiarato:

"Siamo felici di poter offrire ai membri di Marriott Bonvoy dei vantaggi straordinari, ai quali ora si aggiungono esperienze uniche con il Manchester United. Questa partnership di marketing consente infatti ai nostri membri di accedere a esperienze VIP durante le partite, utilizzando i punti da loro accumulati durante i soggiorni in hotel e di godere di esperienze straordinarie ed esclusive."

Grazie a Marriott Bonvoy Moments, i nostri soci possono usare i punti per acquistare una delle 8000 esperienze internazionali di lifestyle, intrattenimento, sport, cucina e tanto altro. Ecco alcuni esempi dei più esclusivi Manchester United Moments che i membri possono acquistare coi loro punti:

Esperienza "Speaker dello stadio" – I membri di Marriott Bonvoy con i loro ospiti avranno l'opportunità di scendere dietro le quinte dell'iconico "Teatro dei sogni" e seguire il cronista dello stadio mentre si preparaall'incontro calcistico. Prima della partita , il socio vincitore e un suo ospite potranno immergersi nell'atmosfera di bordo campo e godere dell'ospitalità riservata ai VIP, compresi i biglietti per la partita e l'incontro con un ex giocatore.

Accoglienza della squadra al suo arrivo all'Old Trafford – I membri vincitori con i loro ospiti, che arriveranno all'Old Trafford il giorno della partita, potranno incontrare un leggendario calciatore del Manchester United per poi recarsi nel tunnel dei giocatori dove saranno in prima linea per dare il benvenuto alla squadra quando scenderà dal pullman e si dirigerà verso gli spogliatoi per prepararsi all'incontro.

Esperienza "Responsabile delle divise" – I membri avranno la chance di dare il tocco finale allo spogliatoio della squadra di casa all'Old Trafford prima della partita, insieme al "Kit Manager" del team. Il socio vincitore con il suo ospite aiuteranno a preparare le divise per la partita prima dell'arrivo dei calciatorie poi si recheranno a bordo campo per incontrare una leggenda del Manchester United. Dopo una giornata di duro lavoro, il sociopotrà finalmente rilassarsi e godersi l'ospitalità VIP pre e post incontro.

Per vedere l'intera gamma dei Marriott Bonvoy Moments con Manchester United visitare: www.moments.marriottbonvoy.com

Informazioni su Marriott InternationalMarriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) è una società con sede a Bethesda (Maryland, Stati Uniti d'America) e conta circa 6.900 proprietà e 30 brand in oltre 130 paesi e territori. Marriott è una società di gestione e franchising di alberghi, oltre ad essere licenziataria di resort in multiproprietà. La società oggi offre un programma di viaggio, Marriott BonvoyTM , che sostituisce Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton Rewards® e Starwood Preferred Guest®(SPG). Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito web www.marriott.com e per le ultime notizie, visita www.marriottnewscenter.com. Puoi anche seguirci su Facebook e @MarriottIntl su Twitter e Instagram.

Informazioni su Marriott Bonvoy

Marriott Bonvoy è il nuovo programma di viaggio della società che si basa sul concetto secondo cui i viaggi arricchiscono i membri che vi aderiscono e il mondo che li circonda. Marriott Bonvoy sarà lanciato in febbraio 2019 e sostituirà Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards e Starwood Preferred Guest (SPG). Questo nuovo programma di viaggi, che comprende un portfolio di marchi straordinari con i quali si accumulano e riscattano i punti e offre 120.000 tra tour e avventure su Marriott Bonvoy Moments, consente ai membri di esplorare il mondo e inseguire le loro passioni. E con i cinque livelli di Marriott Bonvoy, è sempre più facile ottenere lo stato Élite. Grazie alla valuta comune, guadagnare e riscattare i punti è più semplice e rapido, e i membri possono accelerare l'accumulo dei punti con le carte di credito a marchio congiunto di Chase e American Express. Quando i membri prenotano direttamente su Marriott.com ricevono tutti i benefici extra dello stato Élite, tra cui il Wi-Fi gratuito e tariffe esclusive riservate ai membri. Inoltre, grazie alla app Marriott, possono effettuare il mobile check-in e checkout, utilizzare Mobile Requests e, dove è disponibile, la Mobile Key. Oltre a offrire un prestigioso programma di viaggi, Marriott.com mette a disposizione anche 30 brand eccezionali tra cui scegliere per prenotare esperienze straordinarie alle tariffe migliori disponibili. Per iscriversi gratuitamente o per ulteriori informazioni su Marriott Bonvoy, visitare MarriottBonvoy.com. La app Marriott si può scaricare da qui. I viaggiatori possono connettersi con Marriott Bonvoy anche su Facebook, Twitter e Instagram.

Informazioni su Manchester United

Manchester United è una delle squadre più popolari e di maggiore successo al mondo in una delle discipline sportive più seguite sul pianeta. Nella nostra storia lunga 141 anni abbiamo vinto 66 trofei, riuscendo a creare il marchio sportivo più importante al mondo e una comunità globale di 659 milioni di tifosi. La nostra comunità, ampia ed entusiasta, offre a Manchester United una piattaforma internazionale che consente di generare ricavi notevoli derivanti da varie fonti, tra cui le sponsorizzazioni, il merchandising, la concessione di licenze relative ai prodotti, i diritti per i nuovi media e mobile, i diritti televisivi e le partite.

