14 gennaio 2019- 10:24 Mapp diventa una piattaforma di digital marketing per i marketing rebels

- SAN DIEGO, 14 gennaio 2019 /PRNewswire/ -- Mapp ha presentato, la scorsa settimana, il suo nuovo brand. Con nuovi sorprendenti colori, slogan "taglienti", e una pecora ribelle a fare da mascotte. Mapp si riposiziona come piattaforma di digital marketing disruptive per le aziende che vogliono uscire dagli schemi.

"Stiamo prendendo una posizione coraggiosa e stiamo dicendo ai marketer che hanno bisogno di differenziarsi dalla massa quando parliamo di marketing technology. Seguire la massa quando si prende una decisione per una soluzione di marketing è un errore, poiché ci si potrebbe ritrovare con una soluzione sovrastimata e troppo costosa o con differenti soluzioni che devono essere tra di loro integrate. Mapp aiuta i marketer del segmento mid-enterprise a creare campagne cross-channel per l'acquisition e l'engagemenet, ad un prezzo competitivo" ha dichiarato Steve Warren, CEO di Mapp.

Con il prodotto all'avanguardia di Mapp, Mapp Cloud, i marketer possono differenziarsi dalla concorrenza, creando campagne più performanti, da un'unica semplice piattaforma, grazie alla visione unica del cliente. Nel 2018, Mapp ha cambiato la sua architettura dati in una Customer Data Platform (CDP) per eseguire con semplicità strategie di marketing data-driven ominchannel.

Oltre a supportare i consumer brand, Mapp ha anche identificato la necessità di una soluzione di e-mail marketing dedicata alle agenzie. Mapp Empower, soluzione white-label, multi-tenant e con un utilizzo self-service, diventerà in futuro la prima scelta per i partner Mapp. Per i reseller, le opportunità di business si ampliano, includendo Mapp Acquire, Mapp Engage e Mapp Empower.

Il nuovo posizionamento nel mercato dell'azienda e il rilancio dei prodotti rappresentano il costante impegno di Mapp nell'offrire tecnologie in grado di rispondere alle esigenze dei marketer nel 2019 e oltre.

Per scoprire il nuovo brand Mapp, visita il sito www.mapp.com o iscriviti al webinar Mapp il 29 gennaio 2019, tenuto insieme a Forrester, per saperne di più sull'approccio di Mapp e per essere in linea con l'attuale panorama MarTech.

Informazioni su Mapp:Mapp aiuta le aziende differenziarsi dalla massa e dal mercato ad un prezzo competitivo. Mapp Cloud è una piattaforma digitale fuori dagli schemi che unisce in un'unica semplice soluzione l'acquisition e l'engagement dei clienti, grazie alla gestione cross-channel. Alla base di Mapp Cloud vi è la Customer Data Platform (CDP) di Mapp che permette di creare campagne in tempo reale fondate sulla visione unica del cliente, dando la possibilità ai marketer di anticipare i bisogni dei loro clienti. Mapp offre anche una piattaforma di e-mail, Mapp Empower, pensata per le agenzie.

L'headquarter di Mapp si trova a San Diego con sedi internazionali in otto paesi, aiutando più di 3.000 aziende ad affrontare il mercato in maniera più intelligente e ad ottenere il massimo ritorno sugli investimenti di marketing. Tra i clienti Mapp ci sono Puma, Xerox, PepsiCo, Qantas, Infinity, e Lloyds Banking Group.

Contatto: Christine Paulson Direttrice Senior, MarketingChristine.paulson@mapp.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=M42KQ-K5058Logo - https://mma.prnewswire.com/media/429224/Mapp_Digital_Logo.jpg