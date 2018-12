20 dicembre 2018- 10:46 Marc Jacobs Beauty lancerà la campagna 2019 con Irina Shayk in Russia

- Potete vedere il comunicato stampa multicanale interattivo al seguente indirizzo: https://www.multivu.com/players/English/8468451-marc-jacobs-beauty-irina-shayk-2019-campaign-face-russia/

"Quando siamo arrivati in Russia all'inizio dell'anno, sapevamo che volevamo avere una personalità che fosse in linea con la bellezza e la forza del paese. Irina è stata una scelta naturale; siamo entusiasti di aggiungerla al gruppo di donne di spicco che hanno rappresentato Marc Jacobs Beauty". Tara Loftis, Vicepresidente responsabile del Marketing, Kendo Brands

Irina si unisce a donne iconiche come Jessica Lange, Edie Campbell, Winona Ryder, Aya Jones, Kaia Gerber, Adwoa Aboah e Lila Moss, che sono state, o sono attualmente, testimonial del marchio.

"Ho amato e ammirato Marc per le sue meravigliose fashion e la sua visione assoluta della bellezza. È un onore grandissimo rappresentare Marc Jacobs Beauty nel mio paese natale". Irina Shayk

Nell'immagine introduttiva della campagna, Irina indossa:

Palette di ombretti multifinitura iconici in 730 frivoluxeUna palette di ombretti che tengono a lungo in tonalità "grigio gelo e viola" nelle finiture moda: velluto, raso, seta e lamé, per far veramente risaltare gli occhi.

Matita highliner gel opaco pastello in 55 toni mist me e 63 (grape)vineLe sfumature lilla opaco e viola scuro di questa formula malleabile che scivola dolcemente per delineare, definire, sfumare e rifinire.

Mascara velvet noir volumizzanteIl pigmento nerissimo viene applicato anche alla parte più difficile da raggiungere della linea delle ciglia grazie al pennello curvilineo che massimizza le ciglia, rendendole indimenticabili.

Cipria abbronzante perfetta O!Mega Bronze in 104 sfumature fantastiche Questa cipria abbronzante maxi formato conferisce istantaneamente e universalmente una finitura mat e radiosa grazie alla sua texture setosa di polvere micro-fine macinata a getto d'acqua.

Informazioni su Marc Jacobs Beauty:Marc Jacobs Beauty è una collaborazione tra il designer e Kendo, l'incubatore LVMH di nuovi brand nel settore della bellezza. Come per la sua fashion, la creatività di Marc è al centro della sua visione del trucco. Per Marc, si tratta dello spirito di giovinezza, fiducia e sperimentazione. Ti ispira a superare i confini e a creare il tuo stile personale. Quindi, concediti texture impeccabilmente squisite, osa con tonalità provocanti e gioca con disegni audaci.

Marc definisce la bellezza come imperfettamente perfetta. "Vedo la bellezza in molte cose e sono attratto da ogni tipo di imperfezione, dallo stile, dalla sicurezza o dalla sperimentazione. È inattesa e ti sorprende". L'ispirazione nasce dallo spirito della "ragazza" e dal suo rituale del trucco. "Penso che l'idea di trasformarsi nella persona che vuoi essere, sia molto interessante... è l'idea di una giovane donna che si diverte a creare il suo look, preparandosi per uscire la sera, o magari per la notte dopo la sua serata".

Informazioni su Kendo:Kendo (che appartiene al gruppo LVMH, leader mondiale dei prodotti di lusso), con sede a San Francisco, si concentra sullo sviluppo di brand di bellezza globali. Attraverso concetti originali, collaborazioni e acquisizioni, Kendo porta sul mercato brand freschi, rilevanti e innovativi. Il team Kendo combina sviluppo del prodotto, marketing e competenze operative per ridefinire il paesaggio della bellezza con marchi come Marc Jacobs Beauty, Kat Von D Beauty e Fenty Beauty by Rihanna. Oggi i brand del portafoglio Kendo sono distribuiti in 35 paesi diversi.