Marcatempo: utilizzare strumenti idonei per la rilevazione delle presenze sul lavoro

(Milano, 12 Marzo 2019) - Presenze sul lavoro: oggi è possibile avere il controllo della situazione

Milano, 12 Marzo 2019. Sempre più aziende ritengono indispensabile rilevare la presenza sul posto di lavoro dei propri dipendenti, pur senza violare la loro privacy. Conoscere effettivamente gli spostamenti, monitorare le entrate e le uscite e controllare i lavoratori fuori sede non risulta sempre possibile; strumenti quindi che consentono di conoscere in tempo reale quello che accade all'interno dell'azienda possono rivelarsi molto utili per la gestione del personale, sia per la piccola, che per la media impresa.

Come rilevare le presenze in modo semplice ed efficace

Il metodo corretto di gestire un'azienda e di controllare i dipendenti, è senza dubbio quello di dotarsi di strumenti efficaci e tecnologici per monitorare le effettive presenze e le entrate ed uscite, oltre che gli spostamenti.

Esistono strumenti di rilevazione presenzesono molto versatili ed utilizzabili in molteplici ambiti lavorativi. La tecnologia TAG RFID permette ad esempio, dotando i dipendenti di lettori portatili, di rilevare l'attività svolta, il luogo di lavoro e la sua durata: all'entrata e all'uscita dal lavoro, per registrare di la propria presenza, basterà premere il pulsante del proprio lettore portatile ed avvicinarlo al dispositivo TAG RFID.

Si tratta di un sistema intuitivo ed innovativo, che permette di massimizzare i risultati in termini di gestione del lavoro, di diminuire gli errori e di effettuare un capillare controllo dei dipendenti. Il TAG RFID non è altro che un dischetto di plastica, non soggetto ad usura, che può essere applicato su qualsiasi superficie e in ogni posto di lavoro, dotato di un codice elettronico univoco.

Per chi effettua lavori in luoghi occasionali, è consigliato un lettore con modulo GPS integrato; il GPS è in grado di determinare con adeguata precisione la posizione un dipendente grazie ai segnali radio inviati da reti di satelliti. La rilevazione presenze mediante localizzazione GPSpuò essere effettuata anche utilizzando App per telefoni o tablet.

Strumenti per la rilevazione delle presenze sul lavoro

Per i lavoratori in sede si può optare per dei lettori RFID, che funzionano mediante onde radio e consentono la lettura a breve distanza del codice univoco contenuto nel dischetto TAG RFID.

Ci sono inoltre, per tutti i dipendenti fuori sede, i lettori portatili con GPS e trasmettitore Gprs integrati, perfetti per controllare i dipendenti durante gli spostamenti. Un'altra possibilità è il classico timbracartellini, ideale per piccole e medie imprese che hanno la necessità di controllare poche persone. Studiati per ogni tipo di lavoro e di azienda, i marcatempo fissi sono robusti e resistenti, per imprese di tutte le dimensioni.

Quelli portatili, invece, vanno incontro alle esigenze più disparate, e permettono di timbrare ingressi ed uscite anche in loghi di lavoro occasionali.

Tanti sono gli strumenti che permettono di rilevare le presenze sul lavoro, e grazie alla tecnologia è oggi possibile velocizzare tutte le operazioni che prima venivano effettuate manualmente con il rischio di commettere errori e di non essere precisi nelle registrazioni.

Per maggiori informazioni: https://www.winit.it