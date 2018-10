23 ottobre 2018- 11:21 Market Star: l'appuntamento di Le Fonti dedicato all'analisi dei mercati globali

(Milano, 23 ottobre 2018) - Confermata la partnership tra Le Fonti TV, la live streaming tv rivolta al target business, e Morningstar, il punto di riferimento per la ricerca nel mondo degli investimenti.

La redazione di Le Fonti TV, da sempre attenta alle esigenze dei propri telespettatori, rinnova il proprio impegno con il format televisivo Market Star. Ogni mese Manuela Donghi, giornalista di Le Fonti TV, conduce insieme a Sara Silano, caporedattore di Morningstar ed esperta di mercati, Market Star, un format di approfondimento che indaga sulle evoluzioni dei mercati a livello globale.

Morningstar Inc. è leader nella ricerca indipendente sugli investimenti in Nord America, Europa, Australia e Asia. La società fornisce dati e ricerca su un ampio numero di strumenti di investimento, tra cui azioni, fondi comuni e altri prodotti di investimento gestiti, insieme a dati in tempo reale su oltre 17 milioni di azioni, indici, future, opzioni, commodity e metalli preziosi, cui si aggiungono i cambi valutari e i mercati obbligazionari.

Partito a maggio di quest’anno, il format è diventato ormai un appuntamento importante all’interno del palinsesto di Le Fonti TV. Durante la puntata vengono analizzati i diversi mercati internazionali, cercando di offrire un’interpretazione puntuale e dando evidenza dei possibili scenari alla luce dei cambiamenti geopolitici mondiali. Un format televisivo con contenuti di alto valore aggiunto, che in poco tempo è riuscito a diventare un importante riferimento per la comunità dell’asset management.

Dopo una prima overview dei mercati, l’attenzione viene rivolta verso una singola asset class identificata dalla redazione e ritenuta di particolare interesse nel periodo. Per fotografare il mercato dal suo interno, durante le puntate potranno essere coinvolti anche esperti del settore, gestori, CIO e personaggi rilevanti nella filiera del risparmio gestito che offriranno il proprio contributo e la propria esperienza nel raccontare i mercati da vicino.

L’importante collaborazione tra Le Fonti TV e Morningstar risponde al sempre più importante bisogno per professionisti ed investitori di essere informati ed avere una chiara visione di insieme e una interpretazione imparziale e corretta dei mercati finanziari.

A riprova della stretta collaborazione che lega le due società e gli obiettivi comuni in termini di informazione trasparente, Le Fonti TV sarà media sponsor ufficiale del prossimo Morningstar Investment Conference che si terrà il prossimo 8 novembre presso l’ Unicredit Pavillon di Milano e rivolto a investitori professionali ed istituzionali.

Le Fonti TVLe Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Con un consolidato ascolto pari a 4.000 AM nel giorno medio, Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook, siti verticali partner e all’interno di una pagina dedicata sul sito de Il Sole 24 Ore.

Per informazioni:

Ufficio Stampa staff@lefonti.com+39 02 87386306

Sito Web: http://www.lefonti.it/FB: @LeFontiGroupTwitter: @LeFonti_GroupLinkedin: https://www.linkedin.com/company/299661/