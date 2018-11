14 novembre 2018- 16:45 Marriott International nomina Liam Brown Presidente e Amministratore delegato Europa

- BETHESDA, Maryland, 14 Novembre 2018 /PRNewswire/ -- Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) ha annunciato oggi che Liam Brown, Presidente, Select Brands and Owner and Franchise Services, Nord America, assumerà il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato per l'Europa, una divisione di Marriott International che include Regno Unito, Irlanda ed Europa centrale . Brown prende il posto di Amy McPherson, che la scorsa settimana ha annunciato il proprio ritiro a partire dall'inizio del 2019.

"Liam rappresenta la scelta perfetta per guidare la crescita di Marriott in Europa", ha affermato Arne Sorenson, Presidente e CEO di Marriott International. "Liam ha straordinarie capacità di relazione con le persone, che si tratti di colleghi, ospiti, proprietari o affiliati. Grazie al suo approccio sempre attento alle relazioni interpersonali, Liam ha ottenuto eccellenti risultati e un solido supporto, non solo all'interno dell'azienda ma anche tra le compagnie proprietarie di hotel. Liam è un dirigente di prim'ordine e la sua lunga esperienza nei settori immobiliare, operativo e aziendale gli sarà particolarmente utile nel nuovo incarico".

Negli ultimi dieci anni, Marriott ha scalato la classifica di numero totale di camere in Europa passando dal decimo all'attuale secondo posto e oggi detiene oltre 570 alberghi in 41 paesi e ha altre 206 proprietà nella sua pipeline europea. La compagnia ha 23 dei suoi marchi rappresentati in Europa, tra cui: The Ritz-Carlton, St. Regis, The Luxury Collection, JW Marriott, W Hotels, Marriott, Le Méridien, Sheraton e AC Hotels by Marriott. Tra le sue nuove responsabilità, Brown supervisionerà i Design Hotels, un gruppo di hotel di proprietà privata e gestiti privatamente che fa parte del portafoglio di marchi di Marriott.

Brown, originario di Dublino e residente negli Stati Uniti da quasi 30 anni, si occupa dal 2013 del franchising di tutti i marchi di Marriott nel Nord America e anche di Managed by Marriott, che gestisce più di 425 hotel select service.

Il franchising include più di 4200 hotel negli Stati Uniti e in Canada. Sotto la leadership di Brown, le divisioni Franchised e Managed Business hanno entrambe realizzato ottimi risultati per i proprietari di hotel e gli affiliati, grazie all'approccio disciplinato dell'organizzazione orientato alla riduzione dei costi, alle strategie innovative per incrementare la redditività, alla struttura tariffaria competitiva e al team di altissimo livello. Durante il suo incarico, il numero di hotel sotto la responsabilità di Brown è passato da quasi 3200 a oltre 5000.

Dal suo ingresso in Marriott nel 1989, Brown ha occupato diverse posizioni dirigenziali, tra cui Vicepresidente esecutivo, Select Service & Extended Stay Development; Vicepresidente Senior, Fairfield Inn Franchising e Vicepresidente Senior, Residence Inn Franchising. Brown ha iniziato la sua carriera in Marriott, dove per i primi 10 anni è stato Direttore di hotel full service e select service oltre che di alberghi per soggiorni prolungati all'interno del portafoglio della compagnia.

Dopo essersi laureato al Trinity College, ha conseguito un MBA presso la Robert H. Smith School of Management dell'Università del Maryland. Dal 2009, è socio della International Franchise Association, di cui è attualmente Presidente.

Brown e sua moglie Lillian si trasferiranno nell'ufficio europeo di Marriott a Londra nel primo trimestre del 2019.

Informazioni su Marriott International, Inc.Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) è una società con sede a Bethesda (Maryland, Stati Uniti d'America) e conta circa 6700 proprietà e 30 brand in oltre 129 paesi. Marriott è una società di gestione e franchising di alberghi, oltre ad essere licenziataria di resort in multiproprietà. La società gestisce anche diversi programmi di fedeltà riconosciuti: Marriott Rewards®, che a sua volta include The Ritz-Carlton Rewards®, e Starwood Preferred Guest®. Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito web www.marriott.com e per le ultime notizie, visita www.marriottnewscenter.com. Puoi anche seguirci su Facebook e @MarriottIntl su Twitter e Instagram.

IRPR#1

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/782444/Marriott_International_Liam_Brown.jpg