4 marzo 2019- 13:06 Materassi Tempur, alla guida arriva Alexander Giftthaler

(Milano, 4 marzo 2019) - “Lavoreremo per rafforzare la nostra leadership nel mercato italiano”

Milano, 4 marzo 2019 - È Alexander Giftthaler il nuovo AD di Tempur, azienda n°1 al mondo per la produzione di materassi e complementi da letto di alta gamma.

Italo tedesco, classe 1975, Giftthaler vanta una lunga esperienza internazionale nella managerialità di brand iconici di diversi settori: da Electrolux a Japan Tobacco, da Whirpool a Philips fino a Kraft Foods, raccogliendo sempre sfide in settori dai mercati altamente competitivi. Esperienza che non si esaurisce nell’aspetto manageriale ma che si interseca con attività di marketing legate alla multicanalità e all’omnichannel. E dopo Olanda, Germania, Finlandia e Hong Kong Giftthaler torna in Italia alla guida di Tempur succedendo a Ilario Dellanoce.

“Questo nuovo prestigioso incarico permetterà a me e al team di cimentarci in una nuova sfida - ha spiegato Alexander Giftthaler - sono entusiasta di poter gestire e organizzare il lavoro di una company così ben radicata e apprezzata sul territorio che, allo stesso tempo, è caratterizzato da un mercato interno altamente competitivo nel settore materasso”. E ancora Giftthaler “Obiettivo 2019 quello di rafforzare e consolidare la leadership di tutti i marchi che fanno parte della famiglia Tempur cercando di superare le aspettative di chi ogni giorno sceglie un riposo di qualità”

