9 luglio 2018- 11:04 Matilde Vicenzi illumina l'Arena di Verona nel 96esimo Opera Festival

(Verona, 9 luglio 2018) - La seducente atmosfera della città di Verona si tinge di lirica con il 96esimo Opera Festival, la stagione operistica cui fa da cornice l'Arena di Verona. Durante le esibizioni, in programma dal 22 giugno al 1 settembre, l'anfiteatro romano sarà illuminato, anche per questa edizione, dalle candeline firmate Matilde Vicenzi che renderanno ancor più suggestive le serate dell'estate veronese.

Il calendario è scandito dai grandi capolavori della tradizione lirica: da Carmen ad Aida passando per Il Barbiere di Siviglia, Nabucco, e Turandot. Contribuisce al valore degli spettacoli la qualità degli interpreti, come Ferruccio Furlanetto e Leo Nucci, veri mostri sacri del melodramma.

Romeo & Giulietta, spettacolo itinerante a Verona sostenuto dal gruppo Vicenzi

L'intesa stretta tra Matilde Vicenzi e la città scaligera continua fino all'8 settembre con l'iniziativa Romeo & Giulietta (di William Shakespeare), lo spettacolo itinerante avrà per palcoscenico il centro storico di Verona. L'azienda sostiene questa trentesima edizione, diretta da Paolo Valerio, che propone in una veste inconsueta la storia d’amore per eccellenza.

Lo spettacolo prevede due versioni: verrà presentato in italiano con narrazione "parallela" in lingua inglese dal 2 al 14 luglio e dal 27 agosto all’8 settembre, mentre l'inglese sarà la lingua principale nelle esibizioni dal 16 luglio al 25 agosto.

Le prestazioni artistiche ispirate all'immortale opera shakespeariana avranno luogo dal lunedì al sabato dalle 21:00, mentre alle 20:30 sarà presentato un aperitivo di benvenuto. L'appuntamento è al Cortile di Giulietta.

Matilde Vicenzi: esempio italiano di rinnovamento e tradizione del brand

Il brand Matilde Vicenzi è stato rinnovato con una recente iniziativa televisiva, uno spot, trasmesso sulle reti Mediaset, relativo ai prodotti MillefoglieClassiche e Bocconcini. Un'opportunità di rinnovamento colta senza smarrire l'identità del marchio.

Per illustrare l'intento di rimodernamento è intervenuto il Direttore Marketing di Vicenzi Spa Cristian Modolo: "In questo nuovo soggetto celebriamo la condivisione del prodotto attraverso un'occasione di consumo più attuale, evolvendo il tradizionale momento del tè che ha caratterizzato in passato l’iconografia del brand".

Le immagini lasciano trasparire senza ambiguità un pubblico di riferimento giovane e dinamico. Negli spot vengono rappresentati momenti di spensieratezza e felicità, legati al vivere quotidiano, scaturiti dalla condivisione di un pasticcino unico. I commercial toccano le corde emotive, dando spazio al piacere della socialità quotidiana coniugato al calore dei sentimenti. A fare da trait d'union è l'appagamento suscitato dalla bontà della sfoglia realizzata secondo l’originale tradizione di Matilde Vicenzi.

