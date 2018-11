13 novembre 2018- 19:20 MDT annuncia i sensori per immagini magnetiche a 100DPI TMR e la gamma completa di sensori per il riconoscimento dei modelli magnetici ad Electronica

- MONACO e ZHANGJIAGANG, Cina, 13 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Ad Electronica 2018, MultiDimension Technology (MDT), fornitore leader di sensori magnetici specializzato nella tecnologia Tunneling Magnetoresistance (TMR), introdurrà la sua linea di sensori TMR per il riconoscimento di modelli magnetici e la scansione di immagini magnetiche. Il portafoglio completo include sensori per la lettura di banconote magnetiche a canale singolo e multicanale, oltre a sensori per immagini magnetiche a 100DPI per la convalida delle banconote in applicazioni di tipo finanziario anticontraffazione tra cui convalidatori e ordinatori di banconote, sportelli BANCOMAT e distributori automatici. Sono inoltre adatti per la mappatura del campo magnetico in alta risoluzione per applicazioni industriali come le analisi NDT (test non distruttivo) e EMC/EMI (compatibilità elettromagnetica e interferenze elettromagnetiche).

"I nuovi sensori per immagini magnetiche (MIS) a 100DPI di MDT sono progettati con un'array di sensori TMR ad alta risoluzione, sensibilità elevata ed eccellente immunità ai disturbi. Integrato con un ASIC personalizzato per il condizionamento del segnale e la comunicazione seriale, realizza la scansione di immagini magnetiche ad alta qualità mediante l'interfaccia seriale ad alta velocità. L'interfaccia seriale è simile nei sensori per immagini a contatto (CIS) utilizzati in genere nella convalida delle banconote, e offre ai nostri clienti una transazione semplice per adottare la tecnologia TMR per l'estrazione delle immagini magnetiche integrate nelle banconote che rappresenta una delle più sofisticate funzioni di sicurezza in tutte le valute più importanti." ha dichiarato il Dott. Song Xue, Presidente e Amministratore Delegato di MultiDimension Technology. "Oltre ai sensori per immagini magnetiche a 100DPI, MDT ha rilasciato nuovi prodotti e versioni migliorate per la nostra offerta attuale di sensori per la lettura di banconote, con più configurazione sui canali di rilevamento e larghezza, fattori di forma compatti, interfacce digitali e magnetizzazione stabile e rilevamento per materiali ad alta coercività richiesti dai nuovi standard di sicurezza per Euro e Yuan cinese."

I punti salienti di tutta la serie di prodotti includono:

- Configurazioni canali: 1/3/4/6/9/12/18 canali in diversi fattori di forma;

- Sensori per immagini magnetiche a 100DPI: TMR6306 (216-pixel, 54mm), TMR6309 (360-pixel, 90mm), TMR6318 (720-pixel, 180mm);

- Rilevamento migliorato per materiali ad alta coercività con campo di polarizzazione intenso: TMR6404X/TMR6406X/TMR6218XA per 4/6/18 canali, e 100DPI MIS.

Ad Electronica, MDT presenterà i suoi sensori switch TMR a consumi ultra ridotti Nano-Ampere, i sensori lineari TMR con disturbi ultra bassi Pico-Tesla, i sensori angolari TMR e i sensori per denti di ingranaggio TMR in dispositivi standard, e i moduli sensore completi tra cui i sensori a riconoscimento del modello magnetico e sensori per immagini magnetiche a 100DPI nello Stand B3-314/5.

Informazioni su MDT MultiDimension Technology è stata fondata nel 2010 a Zhangjiagang, Provincia dello Jiangsu, Cina, con filiali a Pechino, Shanghai, Chengdu e Ningbo in Cina, Osaka in Giappone e San Jose, California, USA. MDT ha sviluppato un portafoglio unico di proprietà intellettuali, e impianti di produzione all'avanguardia per la fabbricazione di grandi volumi per la realizzazione di sensori magnetici con effetto tunnel magnetico (TMR) a elevate prestazioni e costi ridotti per soddisfare le richieste delle applicazioni più complesse. Guidata dal proprio team di direzione centrale composto da esperti e veterani nel campo della tecnologia per sensori magnetici e servizi di progettazione, MDT è impegnata a creare valore aggiunto per i propri clienti e a garantirne il successo. Per maggiori informazioni su MDT visitare http://www.multidimensiontech.com.

Contatti per gli organi di stampa, Jinfeng Liu, jinfeng.liu@multidimensiontech.com, Tel: +1-650-275-2318 (USA), +86-189-3612-1156 (China) Jilie Wei, kevin.wei@multidimensiontech.com, Tel: +86-189-3612-1160 (Cina)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/565378/MULTIDIMENSION_TECHNOLOGY_CO__LTD__LOGO.jpg