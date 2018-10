16 ottobre 2018- 16:26 MDT lancia i sensori Nano-Ampere TMR Switch da 200nA ad alta velocità di risposta

- ROSEMONT, Illinois e ZHANGJIAGANG, Cina, 16 ottobre 2018 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology (MDT) ha lanciato tre nuovi sensori switch nanoampere con effetto tunnel magnetico (TMR) TMR1362/TMR1262/TMR1362 con un bassissimo consumo energetico pari a 200 nanoampere. Paragonati con altri sensori a basso consumo energetico sul mercato, offrono il minor consumo energetico con una velocità di risposta al di sotto di un power cycling da 50Hz, una più ampia gamma di tensione di alimentazione da 1.8 a 5.5V e una eccellente stabilità di temperatura da -40 a 125 gradi Celsius. Sono idealmente adatti per varie applicazioni di sensori a batteria, tra cui contatori smart flow, sensori per rilevamento di prossimità, sensori di rilevamento di livello liquido, switch di accesso, giocattoli elettronici e molte applicazioni industriali, mediche e destinate ai consumatori.

"I nuovi sensori Nano-Ampere TMR Switch di MDT estendono la nostra linea di prodotti esistente con un consumo energetico ancora minore durante il funzionamento ad alta velocità. In confronto ai sensori magnetici della concorrenza con basso consumo energetico che devono effettuare un power cycle del dispositivo a frequenza molto bassa tra 2 e 10Hz, con conseguenti tempi di risposta molto lenti e un alto rischio di mancata rilevazione nei segnali fast-switching, i nostri nuovi sensori swich Nano-Ampere TMR impiegano power cycle da 50Hz che garantiscono la prestazione dei sensori per applicazioni ad alta velocità e con velocità di risposta, raggiungendo allo stesso tempo 200nA: il consumo energetico più basso tra tutti i prodotti sul mercato. Ciò è reso possibile solo dalla tecnologia unica TMR di MDT con un ampio portafoglio IP sul design, fabbricazione e applicazioni del sensore TMR" ha affermato Dott. Song Xue, presidente e Amministratore Delegato di MultiDimension Technology. "Per applicazioni che richiedono prestazioni più elevate, gli attuali sensori switch TMR da 1.5 microampere di MDT sono stati riconosciuti dal settore come la soluzione all'avanguardia per le applicazioni che richiedono consumo energetico bassissimo ed alta velocità in operazioni continue. Possono essere accoppiati con i nuovi sensori Nano-Ampere TMR di MDT, che offrono ai clienti opzioni esaurienti per le loro nuove soluzioni di sensori di nuova generazione, oltre agli upgrade per Reed Switches o ali attuali design dei sensori Hall-Effect/AMR/GMR/TMR per maggiore affidabilità, riposta più veloce e minore energia."

MDT esporrà i suoi sensori switch TMR, sensori angolari TMR, sensori lineari TMR e sensori per denti di ingranaggi TMR nei dispositivi confezionati standard e sensori magnetici per immagini TMR e codificatori per denti di ingranaggi TMR in moduli completi di sensori a Sensors Midwest a Rosemont, IL, il 16-17 ottobre 2018.

Informazioni su MDT

MultiDimension Technology è stata fondata nel 2010 a Zhangjiagang, Provincia dello Jiangsu, Cina, con filiali a Shanghai, Chengdu, Ningbo, Cina e San Jose, California, USA. MDT ha sviluppato un portafoglio unico di proprietà intellettuali, e impianti di produzione all'avanguardia per la fabbricazione di grandi volumi per la realizzazione di sensori magnetici TMR a elevate prestazioni e costi ridotti per soddisfare le richieste delle applicazioni più complesse. Guidata dal proprio team di gestione centrale composto da esperti e veterani nel campo della tecnologia per sensori magnetici e servizi di progettazione, MDT è impegnata a creare valore aggiunto per i proprio clienti e a garantirne il successo. Per maggiori informazioni su MDT visitare http://www.multidimensiontech.com.

Media ContactsJinfeng Liu, jinfeng.liu@multidimensiontech.com, Tel: +1-650-275-2318 (US), +86-189-3612-1156 (Cina)Jilie Wei, kevin.wei@multidimensiontech.com,Tel: +86-189-3612-1160 (Cina)

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/565378/MULTIDIMENSION_TECHNOLOGY_CO__LTD__LOGO.jpg