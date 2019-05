29 maggio 2019- 09:00 Menicon annuncia il lancio di Menicon Bloom Myopia Control Management System

- NAGOYA, Giappone, 29 maggio 2019 /PRNewswire/ -- Menicon Co., Ltd. ha annunciato il 24 maggio il lancio di Menicon Bloom Myopia Control Management System, un approccio olistico per la gestione del controllo della miopia. Il lancio prevede l'introduzione iniziale di Menicon Bloom Night, una terapia con lenti a contatto ortocheratologiche per la gestione del controllo della miopia.

La miopia anche nota come difetto della visione da vicino o a breve distanza, è l'anomalia refrattiva più comune e la principale causa di menomazione della vista in tutto il mondo. Colpisce circa il 30% della popolazione mondiale e si prevede che entro il 2050 la sua prevalenza interesserà circa il 50% della popolazione mondiale. La prevalenza della miopia nei giovani adolescenti è aumentata negli ultimi decenni fino a circa il 30% nelle società industrializzate dell'Occidente e livelli epidemici superiori al 90% in alcune parti dell'Estremo Oriente asiatico. A livello globale, è riconosciuta come un'importante preoccupazione per la salute pubblica associata all'aumento della morbilità oculare e a costi sanitari considerevoli.

La terapia Menicon Bloom Night prevede l'uso notturno di lenti a contatto ortocheratologiche a geometria inversa appositamente progettate, realizzate in materiale rigido Menicon Z iper-permeabile all'ossigeno, che garantiscono un'ossigenazione corneale ottimale per un uso confortevole e sicuro delle lenti a contatto. Il trattamento modifica temporaneamente la forma della cornea, che si traduce in una riduzione dell'errore refrattivo, eliminando così la necessità di indossare lenti a contatto durante le ore di veglia dopo la rimozione delle lenti. La nuova forma corneale fornisce un particolare percorso ottico per la luce in entrata che contrasta la risposta di crescita oculare associata allo sviluppo della miopia. Attraverso questo meccanismo, Menicon Bloom Night è indicato per la correzione della miopia refrattiva e per il controllo della miopia quando prescritto e gestito da un professionista della cura dell'occhio qualificato.

Le lenti a contatto Menicon Bloom Night sono state esaminate e convalidate attraverso numerosi studi completi e peer-reviewed relativi alla gestione del controllo della miopia. La terapia Menicon Bloom Night ha dimostrato di essere ben accettata dai genitori e di migliorare l'autostima dei bambini in termini di aspetto fisico, partecipazione ad attività, prestazioni accademiche e percezione tra pari. Con l'accumulo di prove scientifiche complete e a lungo termine nel corso degli anni, Menicon Bloom Night ha soddisfatto i più alti standard di sicurezza, efficacia e qualità richiesti per garantire il trattamento CE per la gestione del controllo della miopia in Europa.

L'adattamento di Menicon Bloom Night è ottimizzato dall'utilizzo del software Easyfit, uno strumento sofisticato e di facile utilizzo che guida accuratamente il professionista della cura dell'occhio attraverso il processo di adattamento. Inoltre, è stata sviluppata un'applicazione di telefonia mobile appositamente progettata, Menicon's Virtual Dr., per migliorare il processo di monitoraggio e comunicazione tra i professionisti della cura dell'occhio e i pazienti. Menicon Bloom Night è disponibile solo per i professionisti certificati della cura degli occhi. Con il lancio di questa innovativa terapia per la cura della miopia, Menicon è diventata una delle poche aziende ad avere dispositivi ufficialmente approvati per la gestione del controllo della miopia in Europa e dimostra il costante impegno dell'azienda nel campo del controllo della miopia.

Menicon Bloom Night sarà lanciato inizialmente nei Paesi Bassi, seguito subito dopo dal lancio in altri mercati europei. Ulteriori informazioni sul prodotto e sulla disponibilità saranno presto disponibili.

Il Dr. Hidenari Tanaka, Amministratore Delegato, Menicon Co., Ltd., ha commentato: "Noi siamo lieti dell'importante traguardo raggiunto con l'approvazione e il lancio del nostro Menicon Bloom Myopia Control Management System. Noi siamo fiduciosi che il nostro continuo impegno nella gestione del controllo della miopia posizionerà Menicon come un contribuente chiave in questo campo e rafforzerà la nostra posizione come azienda globale di cure oculistiche. Noi siamo convinti che la crescente prevalenza della progressione mondiale della miopia richieda una risposta completa ed educata e abbiamo identificato questa come una grande iniziativa nell'ambito dei nostri programmi di sviluppo. Come pionieri delle lenti a contatto, svilupperemo la nostra attività di controllo della miopia sulla base della tecnologia, dei prodotti e dei servizi accumulati e contribuiremo alla società sostenendo i professionisti della cura dell'occhio nella gestione della rapida crescita dell'incidenza della miopia.

Informazioni su Menicon:

Menicon Co., Ltd. (7780: Tokyo), fondata da Kyoichi Tanaka nel 1951, è il primo e più grande produttore giapponese di lenti a contatto, ed è ora presente in oltre 30 paesi. Menicon è un produttore dedicato a tutte le aree di attività relative alle lenti a contatto morbide e gas-permeabili, comprese la produzione, la vendita, l'esportazione e l'importazione di lenti a contatto e altri prodotti medicali; la produzione e la vendita di strumenti medicali; la vendita di forniture mediche; la ricerca e lo sviluppo di lenti intraoculari. Per maggiori informazioni, visitare www.menicon.com.

*"Bloom", "Bloom Night", "Menicon Z" e "Easyfit" sono marchi registrati di Menicon Co., Ltd.