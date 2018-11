19 novembre 2018- 18:21 Michel Orsinger assume il ruolo di Presidente Dell'advisory Board di LimaCorporate

- LimaCorporate è lieta di annunciare che Michel Orsinger, membro dell'Advisory Board di LimaCorporate, assumerà il ruolo di Presidente dell'Advisory Board. Michel è entrato a far parte dell'Advisory Board a metà 2017, dopo una lunga e proficua carriera globale nell'ortopedia.

Michel Orsinger ha ricoperto il ruolo di Presidente a livello mondiale di DePuy Synthes in Johnson & Johnson ("J&J") dal 2012 al 2015. E' stato inoltre membro del Global Management Team di J&J. Michel era entrato a far parte di J&J dopo la vendita nel 2012 di Synthes Inc. per 20 miliardi di dollari. Michel ha quindi stabilito la più grande e onnicomprensiva azienda al mondo nel campo dell'ortopedia. Prima di assumere questo ruolo in J&J, Michel Orsinger è stato CCO e CEO per otto anni di Synthes Inc. e precedentemente ha lavorato per undici anni con Novartis.

Oggi Michel è un investitore e un membro del Board di diverse start-up, presidente di un fondo di venture capital e consulente senior di EQT. Nel 2016 è entrato a far parte del Board della società farmaceutica Takeda.

Valentin Chapero, che ha ricoperto il ruolo di presidente del Board dal 2016, ha contribuito a definire il focus strategico di LimaCorporate per quanto riguarda l'approccio al mercato, il portfolio dei prodotti e le tecnologie. Ha anche promosso l'eccellenza operativa attraverso l'allineamento dei processi di business, oltre a dare una spinta significativa per l'espansione di LimaCorporate in attività M&A. Valentin ha infine dato il suo contributo in importanti riorganizzazioni locali, portando LimaCorporate ad essere un'organizzazione sempre più focalizzata sul cliente in molti mercati. Michel farà ora leva sul lavoro svolto da Valentin, forte della sua esperienza di leadership globale, dell'expertise nel settore dell'ortopedia e del suo solido network industriale.

"Michel Orsinger farà fare un grande passo in avanti a LimaCorporate, come ha già dimostrato in molte altre società. E' un veterano del settore di alto livello, forte di numerosi successi sarà in grado insieme all'Advisory Board di sostenere il piano di sviluppo di LimaCorporate, inclusa la trasformazione digitale recentemente accelerata dall'acquisizione basata su milestones della società di TechMah Medical LLC. Non vedo l'ora di collaborare strettamente con Michel e ringrazio Valentin per la dedizione e leadership con cui si è dedicato a LimaCorporate", ha dichiarato Luigi Ferrari, CEO di LimaCorporate.

A proposito di LimaCorporate LimaCorporate è un'azienda globale che produce dispositivi medici in grado di offrire soluzioni Ortopediche ricostruttive e su misura a chirurghi volti a migliorare la qualità di vita dei loro pazienti. Con sede in Italia, LimaCorporate è impegnata nello sviluppo di prodotti e procedure innovative che consentono ai chirurghi di selezionare la soluzione ideale per ogni singolo paziente. La gamma di prodotti LimaCorporate comprende impianti primari o di revisione per articolazioni grandi, e soluzioni complete per le estremità, compreso il fissaggio.

Per ulteriori informazioni sull'azienda, si prega di visitare: limacorporate.com