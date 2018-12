10 dicembre 2018- 10:53 Michele Faissola nominato membro del consiglio di amministrazione di Heritage Oil

- Heritage Oil dà il benvenuto nel proprio consiglio di amministrazione all'esperto di finanza e investimenti Michele Faissola.

Heritage Oil, società che si occupa di esplorazione e produzione di petrolio e gas, ha annunciato la nomina del banchiere e gestore patrimoniale internazionale Michele Faissola come membro del proprio consiglio di amministrazione. Faissola entra a far parte della società nel momento in cui questa è impegnata ad ampliare ulteriormente le proprie operazioni e a sviluppare opportunità attuali e future in aggiunta ai propri interessi nelle operazioni petrolifere in Africa e in Europa.

Faissola è stato accolto nel consiglio dal Chief Executive Officer, Naeem-Atiq Sadiq,: "Michele ha grande esperienza in materia finanziaria, avendo lavorato per oltre trent'anni ai più alti livelli nel mondo della finanza. Le sue competenze saranno di valore inestimabile per noi, ora che Heritage Oil si appresta a fare un passo in avanti in termini di crescita e prestazioni. Siamo molto entusiasti che abbia accettato di unirsi a noi."

Da Londra, Faissola ha commentato: "Heritage Oil è una società straordinaria, che si sta distinguendo nel settore delle materie prime. Sono onorato di entrare a far parte del consiglio di amministrazione della società e non vedo l'ora di poter mettere la mia esperienza al servizio dell'azienda affinché possa conseguire i propri obiettivi di espansione nei mercati emergenti."

Michele Faissola è CEO di Dilmon, un family office privato, e co-fondatore della piattaforma di investimento F.A.B. Partners. In precedenza, è stato Head of Asset and Wealth Management e membro del Group Executive Committee presso Deutsche Bank, dove era responsabile di oltre $1,3 trilioni di patrimonio in gestione. Faissola fa parte del comitato di supervisione di uno dei principali retailer francesi, Printemps SAS, e del comitato consultivo di Virtualics, un'azienda di software VR/AR di visualizzazione dati.

Heritage Oil è una società indipendente e versatile che si occupa di esplorazione e produzione nel campo del petrolio e del gas. È specializzata nell'individuare regioni potenzialmente redditizie che sono state sottovalutate e nel partecipare al loro sviluppo come primi operatori. Il portafoglio della società include produzioni in Africa e in Europa. Heritage Oil è stata fondata in Canada nel 1992 ed è stata acquisita da Energy Investments Global Ltd nel 2014.

