26 novembre 2018- 15:34 Microsoft, Axa e Takeda tra le imprese e Munari Cavani e Pulitanò Zanchetti tra i legali trionfano ai Le Fonti Awards

(Milano, 26 novembre 2018) - A Palazzo Mezzanotte premiati aziende e avvocati che si sono distinti come eccellenze dell’anno

Milano, 26 novembre 2018 -. Innovazione, finanza e mondo legale sono stati i protagonisti dei Le Fonti Day & Night svoltisi il 22 novembre a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.

Una giornata dedicata al mondo della finanza d’impresa e dell’innovazione tecnologica: la mattina con il Financial Forum in collaborazione con ANDAF, Acmi, Aiti e Anra e il keynote speech di Alan Friedman che si è confrontato in un faccia a faccia con Corrado Passera che ha presentato la sua nuova digital bank. E la sera con i Le Fonti Innovation & Leadership Awards con focus su Finanza, IT e mercato legale.

Fil rouge della serata è stata l’innovazione applicata a diversi ambiti, dagli studi legali – dalle boutique di nicchia alle insegne più grandi – alle imprese che hanno fatto di queste nuove istanze il motore della propria crescita e di quella del sistema Italia.

La sera, ad aprire la cerimonia di premiazione, è stato il CEO Summit, moderato da Debora Rosciani di Radio24, dal titolo: Innovazione e Consulenza: quali benefici della tecnologia su imprese e mondo legale? Sul palco si sono alternati gli interventi di Rita Cataldo, AD di Takeda Italia, Graziano Verdi, CEO e Co-Founder Italcer Group, Francesco Taccone, CEO di Negg, l’Avv. Angela Tavaglione, Responsabile del Dipartimento Privacy di Studio SLVB e l’Avv. Carlo Enrico Salodini, Senior Partner di Guerini Salodini Camellini & Partners

Tra i premiati della serata, in ambito legale realtà come Pulitanò Zanchetti premiato come Studio dell’Anno White Collar Crime e Munari Cavani che ha ottenuto il riconoscimento quale Studio dell’Anno TMT.

Tra le aziende Microsoft Italia si è distinta come Eccellenza dell’Anno per Innovazione & Leadership nella Digital Transformation per il progetto Ambizione Italia, piano pionieristico per il futuro digitale del Paese; AXA Italia e per lo sviluppo digitale in ambito assicurativo della app MyAxa e tra i CEO Rita Cataldo di Takeda Italia per l’innovazione applicata al settore healthcare & pharma.

Momento di commozione e standing ovation per il premio alla carriera assegnato a Franco Baresi, storica bandiera del Milan e della nazionale premiato per il proprio talento e per la lealtà che lo hanno da sempre contraddistinto.

I premiati della serata:

CATEGORIA DIRITTO SOCIETARIOAd inaugurare la serata è stato Guerini Salodini Camellini & Partners che ha ritirato il premio come Boutique di Eccellenza dell’Anno Contenzioso Societario. A seguire lo Studio Legale Riverditi giudicato Boutique di Eccellenza dell’Anno Consulenza Diritto Penale Societario.

CATEGORIA DIRITTO BANCARIOVincitori nella categoria sono stati BBC Studio Legale Associato e Torquato Tasso e Associati che hanno rispettivamente ritirato il trofeo Boutique di Eccellenza dell’Anno Legal Recovery e Boutique di Eccellenza dell’Anno Consulenza Diritto Bancario.

CATEGORIA GESTIONE DEL PATRIMONIOAccolla & Associati Studio Legale e Tributario ha conquistato il premio Boutique di Eccellenza dell’Anno Gestione Patrimoniale.

CATEGORIA TAXVittoria di Taxpolighis che viene giudicata Progetto Web dell’Anno TAX

CATEGORIA DIRITTO INTERNAZIONALEHa vinto il titolo di Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Internazionale lo Studio SLVB.

CATEGORIA DIRITTO COMMERCIALEPrimo vincitore della categoria lo Studio Legale Avvocato Alberto Gambetti che è stato proclamato Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Contrattualistica Diritto Commerciale. A seguire lo Studio Legale Varisco Fiore e lo Studio Legale Arianna & Associati rispettivamente insigniti dei titoli Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Consulenza Diritto Commerciale e Boutique di Eccellenza dell’Anno Consulenza Diritto Commerciale. Premio ad personam per Massimiliano Bovesi (Bovesi And Partners), giudicato Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Contrattualistica Diritto Commerciale.

CATEGORIA DIRITTO AMMINISTRATIVOMeritata vittoria di R&G Rossi Giua Marassi & Associati come Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Amministrativo Rising Star. Importanti riconoscimenti anche per P.MMS Legal, Enrico Follieri & Associati Studio Legale e lo Studio Legale Avvocato Antonio Pavan che si aggiudicano rispettivamente i titoli di Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Contenzioso Diritto Amministrativo, Team dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Amministrativo e Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Amministrativo Processuale. Chiude la categoria P&I Guccione e Associati definita Boutique di Eccellenza dell’Anno Contenzioso Amministrativo.

CATEGORIA DIRITTO IMMOBILIAREÈ stato lo Studio Legale MaBe & Partners ad aggiudicarsi il titolo di Boutique di Eccellenza dell’Anno Contrattualistica Diritto Immobiliare.

CATEGORIA RESPONSABILITÀ MEDICATrionfo dello Studio Legale Di Maria giudicato Studio Legale dell’Anno Responsabilità Medica, seguito dalla vittoria di Bruno Sgromo (Studio Legale Sgromo), insignito del titolo di Avvocato dell’Anno Responsabilità Medica.

CATEGORIA OPERAZIONI STRAORDINARIEÈ stato lo Studio Legale Necchi, Sorci & Associati ad aggiudicarsi il premio Team dell’Anno M&A. A seguire BC& Studio di Consulenza vince come Studio Professionale dell’Anno Consulenza Societaria & Fiscale M&A. Il premio Studio Professionale dell’Anno Consulenza Restructuring viene assegnato a SC&A, mentre Tommaso Senni (Senni & Partners) trionfa come Avvocato dell'Anno Boutique di Eccellenza Ristrutturazioni.

CATEGORIA IP & TMTVincitori nella categoria sono stati CREA Avvocati Associati e Studio Legale Munari Cavani che hanno rispettivamente ritirato il trofeo Studio Legale dell’Anno Proprietà Intellettuale e Studio Legale dell’Anno TMT.

CATEGORIA DIRITTO PENALEImportanti riconoscimenti per lo studio Della Noce Legal che si aggiudica il premio Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Penale Societario Rising Star. A seguire Studio Legale Francesco Colaianni con il premio Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Penale Tributario e Studio Legale Pulitanò Zanchetti che vince come Studio Legale dell’Anno White Collar Crime.

CATEGORIA REAL ESTATETra le imprese Lombardi Real Estate si impone come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Consulenza Immobiliare Luxury.

CATEGORIA MANIFATTURIEROTrionfo di Italcer Group che vince come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Industria Ceramica.

CATEGORIA FINANCE & ADVISORYVincitori nella categoria: Sydema come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Software per la Gestione degli NPL, Locam come Eccellenza dell’Anno Leadership Gestione Crediti NPL, Massimiliano Bertolino (Frontis NPL) come CEO dell’Anno Gestione crediti NPL e IR Top Consulting come Advisor IPO dell’Anno AIM.

CATEGORIA ASSICURAZIONIMeritata vittoria di AXA Italia che vince il premio Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Digital Project.

CATEGORIA PHARMAVincitori nella categoria Takeda Italia e BIOVIIIx, che vincono rispettivamente il trofeo Team dell’Anno Digital Healthcare & Innovation Pharma e Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Pharma e Biotech.

CATEGORIA IT & TECNOLOGIAVincitori nella categoria: Moveo Servizi si aggiudica il premio Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Outsourcing e Automazione, Modi Nuovi il premio Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Software per la Gestione Aziendale, Datalabs il trofeo Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Big Data Analytics. Negg il premio Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Sicurezza Informatica. Il premio CEO dell’Anno per l’Innovazione IT Security viene assegnato a Roberto Mignemi (OmnitechIT)Meritato riconoscimento per Microsoft Italia che si impone come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Digital Transformation.

CATEGORIA CEO & TOP MANAGEMENTTra i riconoscimenti ad personam, Gino Falvo (Lepida) si distingue come CFO dell’Anno Innovazione Valerio Fonseca (DoveVivo) si aggiudica il premio CEO dell’Anno Gestione di Immobili. Il premio CEO dell’Anno Comunicazione Finanziaria viene assegnato a Vito Rotondi (M.E.P.) mentre Rita Cataldo (Takeda Italia) si impone CEO dell’Anno Digital Healthcare & Innovation Pharma

PREMIO ALLA CARRIERAPremio ad personam per Franco BaresiA.C. Milan che conquista il Premio alla Carriera Talento e Lealtà Sportiva.

