27 febbraio 2019- 18:15 Migliora la Performance delle Università Italiane nel QS World University Rankings by Subject 2019

- L'ultima edizione della classifica universitaria globale più consultata al mondo include 41 università italiane.

Il QS World University Rankings by Subject (Classifica Universitaria Mondiale per Facoltá/Disciplina) che verrà pubblicata mercoledì 27 febbraio dagli analisti di QS Quacquarelli Symonds, individua quali università eccellono in 48 discipline e 5 aree di studi/tematiche. L'area Scienze della Vita/Medicina vede la più grande rappresentanza universitaria Italiana. Fisica e Astronomia, Medicina ed Economia & Econometria sono le specifiche discipline in cui si classificano la maggior parte delle università in Italia.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/702459/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg )

FATTI SALIENTI

per 36 distinte discipline.

No 1 Top 10 Top 20 Top 50 Top 100 Top 200 2019 1 6 10 34 98 236 2018 1 6 10 29 83 213

Le migliori Università Italiane nelle cinque classifiche per Area di Studi

Classifica Classifica Area di Studi Università 2019 2018 Università di Bologna Arte e Studi Umanistici (UNIBO) 54 59 Ingegneria e Tecnologia Politecnico di Milano 16 17 Sapienza - Università di Scienze Naturali Roma 57 50 Università degli Studi di Scienze della Vita e Medicina Milano 74 79 Università Commerciale Scienze Sociali Luigi Bocconi 16 11 Le migliori Università Italiane nelle classifiche per discipline Classifica Classifica Disciplina Università 2019 2018 Sapienza - Università di Studi Classici & Storia Antica Roma 1 1 Arte & Design Politecnico di Milano 6 5 Ingegneria Civile e Strutturale Politecnico di Milano 7 9 Ingegneria Meccanica e Aereonautica Politecnico di Milano 7 17 Business & Management Università Bocconi 8 10 Sapienza - Università di Archeologia Roma 11 9 Architettura Politecnico di Milano 11 9 Economia Università Bocconi 16 16 Finanza e Contabilità Università Bocconi 18 29 Ingegneria Elettrica & Elettronica Politecnico di Milano 23 35 Ingegneria Mineraria Politecnico di Torino 24 51-100 Università degli Studi di Farmacia e Farmacologia Milano 34 46 Sapienza - Università di Fisica & Astronomia Roma 34 39 Scienze Politiche e Affari European University Internazionali Institute 35 51-100 Università degli Studi di Anatomia e Fisiologia Padova (UNIPD) 36 27 Informatica Politecnico di Milano 37 44 Sapienza - Università di Scienze Bibliotecarie Roma 43 33 Ingegneria Chimica Politecnico di Milano 44 51-100 Università di Bologna Odontoiatria (UNIBO) 44 European University Sociologia Institute 45 51-100 Università di Bologna Lingue Moderne (UNIBO) 46 51-100 Università di Bologna Scienze Agro Forestali (UNIBO) 48 51-100 Università degli Studi di Scienze Veterinarie Milano 48 49

Ben Sowter, Responsabile Ricerca e Analisi di QS, ha commentato: "Questa edizione della classifica rivela una fotografia positiva per l'eccellenza accademica Italiana. Il trend è degno di nota, specialmente se consideriamo la feroce competitività globale. Per mantere le stesse posizioni, le università devono continuamente migliorare l'impatto della propria ricerca, coltivare collaborazioni accademiche internazionali e conferire lauree e titoli post-lauream che siano spendibili nel mondo del lavoro e apprezzati dai recruiter internazionali." Sowter ha aggiunto: "Questo risultato incoraggiante, deve peró tenere conto di una sfida: la fuga di cervelli. L'OCSE segnala come l'Italia sia tornata ai primi posti nel mondo per emigrati; per la precisione all' ottavo. Si stima che un terzo siano giovani laureati. Sebbene L'Italia spenda quasi un punto percentuale in meno (4% del PIL) rispetto alla media Europea (4.9% del PIL) per l'istruzione, il paese investe mediamente 164 mila euro per formare un laureato e 228 mila euro per un dottore di ricerca, (dati OCSE). Di questo investimento, beneficiano sempre più altri paesi. Su 521 posizioni conquistate nella nostra classifica dalle vostre università, il punteggio ottenuto dal sondaggio dei recruiterinternazionali èsuperiore a 75/100 in 105 casi. I laureati Italiani sono tenuti in alta considerazione dai recruiter internazionali e la loro propensione ad assumerli é elevata. Questodimostra che la preparazione dei laureati italiani è competitiva. Il mio augurio é che il vostro paese preservi il ritorno sull' investimento di risorse e talento, offrendo alle attuali e alle prossime generazioni di studenti le opportunità che meritano, affinché emigrare sia una scelta elettiva e non una necessità."

FATTI SALIENTI:

Il QS World University Rankings by Subject è la piú ampia ricerca di QS, che comprende:

• L'opinione di oltre 83.000 accademici, che hanno contribuito con oltre 1,25 milioni di osservazioni al sondaggio accademico di QS (QS Global Acdemic Survey)

• L'opinione di oltre 42.000 datori di lavoro, che hanno contribuito con 199.123 osservazioni sondaggio dei datori di lavoro di QS; (QS Global Employer Survey)

• Dati di ricerca estesi ricavati dal database Scopus di Elsevier: 150 milioni di citazioni derivate da 22 milioni di articoli e pubblicazioni accademiche.

I dati raccolti sono stati utilizzati per valutare oltre 1.200 università in 78 Paesi, fornendo agli studenti, ai responsabili delle politiche governative, ai docenti e ai datori di lavoro, una visione unica della perfomance universitaria globali in specifiche discipline. La metodologia è composta da quattro indicatori:

1. Reputazione accademica: in quale considerazione una particolare università é tenuta dalla comunità accademica globale?

2. Reputazione del datore di lavoro: quale considerazione hanno i datori di lavoro in tutto il mondo per i laureati di una particolare università?

3. Citazioni per pubblicazione: quanto è, in media, citata la ricerca di una facoltà?

4. Indice H: quanto è produttiva e di grande impatto la ricerca prodotta da una data facoltà?

Ulteriori dettagli su ciascun indicatore sono disponibili all'indirizzo http://www.iu.qs.com/university-rankings/ . Le classifiche complete saranno ospitate su http://www.TopUniversities.com da 00:01 CET, mercoledì 27 febbraio.

QS University Rankings

QS Quacquarelli Symonds ha compilato le classifiche universitarie dal 2004, anno in cui hanno pubblicato le loro graduatorie annuali della World University. Da allora, le classifiche di QS sono diventate la fonte più popolare al mondo di dati comparativi sulle performance universitarie. Le loro classifiche per disciplina, sono state visitate oltre 43 milioni di volte nel 2018.

Il progetto si è ampliato per includere: 5 classifiche regionali, la classifica QS Best Student Cities, classifiche per area tematica, la classifica della forza del sistema di istruzione superiore QS e, più recentemente, la graduatoria di occupabilità dei laureati. La ricerca di QS è stata descritta dai media in tutto il mondo, con oltre 46.000 di media clips tracciate nel 2018.