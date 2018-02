Migrazione sicura alla mail basata su cloud: Kaspersky Security for Microsoft Office 365 migliora la protezione di Exchange Online

2 febbraio 2018- 14:19

(Roma, 2 febbraio 2018) - Il processo di adozione dei servizi cloud da parte di piccole e medie imprese è ancora in corso e per la maggior parte di loro adottare un servizio di posta elettronica basato su cloud rappresenta il primo step di questo percorso. Infatti, secondo l’ultimo report di Kaspersky Lab, la posta elettronica è tra le applicazioni business basate su cloud più utilizzata al mondo. La nuova soluzione di Security-as-a-Service offerta da Kaspersky Lab porta le tecnologie di rilevamento di nuova generazione, potenziate da Machine Learning e Threath Intelligence in tempo reale basate sul cloud ai sistemi di posta elettronica basati anch’essi su cloud, fornendo una protezione avanzata per Exchange Online-Microsoft Office 365.

Le mail sono ancora nel mirino dei cybercriminali.

L'invio e la ricezione di mail è parte della routine quotidiana di ogni azienda, quindi non c'è da meravigliarsi che i criminali informatici siano sempre alla ricerca di nuove metodologie utili a sfruttarle per scopi malevoli. Secondo il recente report trimestrale sullo spam di Kaspersky Lab, è stata rilevata una crescita costante di campagne di phishing e spam. Soprattutto nel caso delle PMI, l’aumento di queste minacce costringe gli amministratori IT a dedicare più tempo ad eliminare le mail irrilevanti e a recuperare i messaggi cancellati per errore, piuttosto che lavorare su attività IT business-critical.

Inoltre, le mail irrilevanti non sono una sfida solo per l’efficienza delle risorse IT e la produttività dei dipendenti ma rappresentano una vera minaccia per l'azienda, in particolare quando si tratta di phishing mirato alle credenziali dei dipendenti o di diffusione di malware all’interno degli allegati di posta elettronica. Nel 28% degli attacchi mirati avvenuti quest'anno, i fattori che hanno contribuito maggiormente sono stati l'utilizzo di phishing e di ingegneria sociale.

Protezione essenziale per le email: on-premise e nel cloud

Per risolvere questi problemi di sicurezza e aiutare le piccole e medie imprese a proteggere i propri sistemi di posta elettronica on-premise, Kaspersky Lab offre delle soluzioni mirate per la protezione dei server e dei gateway di posta. Quest'anno Kaspersky Lab ha esteso il proprio portfolio per le PMI aggiungendo un nuovo prodotto - Kaspersky Security per Microsoft Office 365 – che protegge anche il servizio di posta Exchange Online all'interno della suite Microsoft Office 365 basata su cloud.

Lavorando in modo coordinato con la protezione integrata di Microsoft, la soluzione di sicurezza offre agli utenti di Microsoft Office 365 una protezione avanzata da ransomware, allegati dannosi, spam, phishing (incluso Business E-mail Compromise - BEC) e minacce sconosciute. La gamma di tecnologie di sicurezza di nuova generazione presenti nel prodotto includono un motore anti-phishing basato su rete neurale, il rilevamento basato sull'apprendimento automatico, il sandboxing, il filtering degli allegati e la rete globale di threath intelligence di Kaspersky Lab, il tutto potenziato dalla HuMachine© dell’azienda che combina l’esperienza delle persone con i big data della threat intelligence e del machine learning allo scopo di difendere le aziende da ogni tipo di minaccia a loro destinata.

Integrazione nativa al cloud e facilità di gestione

Proprio come Microsoft Office 365, il prodotto di Kaspersky Lab è ospitato nel cloud e offre una gestione comoda e flessibile sia per quel che riguarda la posta elettronica che per la sicurezza informatica. Kaspersky Security per Microsoft Office 365 offre alle piccole e medie imprese numerosi vantaggi, come la configurazione semplificata e l'integrazione nativa con Exchange Online, una dashboard che consente una visualizzazione immediata delle statistiche sulle minacce e sui rilevamenti e backup e ripristino dei messaggi di posta elettronica eliminati.

Insieme al Kaspersky Endpoint Security Cloud, il nuovo prodotto è gestito da un'unica console di amministrazione basata su cloud. Gli MSP/MSSP e gli amministratori IT in outsourcing beneficeranno del fatto che sia una soluzione multi-tenant, che consente di gestire in modo semplice le diverse organizzazioni. Inoltre, consente di supportare più account per i diversi amministratori, fornendo maggiore flessibilità e facilità d'uso.

Vladimir Zapolyansky, Head of SMB Business di Kaspersky Lab, ha dichiarato: "Sono milioni le email inviate ogni giorno ma ne basterebbe una sola contenente un allegato malevolo, come un ransomware o un link di phishing, per danneggiare o addirittura distruggere un'azienda. Con questo nuovo prodotto siamo in grado di offrire ai nostri clienti, che stanno migrando a Microsoft Exchange in Office 365 basato su cloud, tecnologie di sicurezza di nuova generazione in grado di proteggere le comunicazioni via e-mail dell’azienda, siano esse on-premise o nel cloud".

Kaspersky Security for Microsoft Office 365 è ora disponibile in tutto il mondo e può essere acquistato online. Per ulteriori informazioni sul prodotto e per usufruire di una prova gratuita con funzionalità complete è possibile visitare il sito web cloud.kaspersky.com. Dal 13 febbraio, i clienti possono acquistare Kaspersky Security for Microsoft Office 365 anche dai partner di Kaspersky Lab.