28 settembre 2018- 12:32 Milano Green Week: l’ippodromo SNAI San Siro apre le porte alla città

(Milano, 28 settembre 2018 ) - Milano, 28 settembre 2018 – Sabato 29 settembre l’Ippodromo SNAI San Siro, polmone della città di Milano con i suoi circa 2.700 alberi ad alto fusto e un parco botanico con più di 72 specie di piante, apre le sue porte ai cittadini milanesi in occasione della Milano Green Week.

Promossa dall’Amministrazione comunale, Milano Green Week è una manifestazione ideata per mostrare alla cittadinanza come la città è cambiata e per far vivere gli spazi verdi attraverso incontri, laboratori, passeggiate, convegni, mostre e spettacoli. In linea con lo spirito della Milano Green Week, che vuole mettere il cittadino al centro di un movimento per il futuro del pianeta, l’Ippodromo aprirà gratuitamente dalle 16 alle 18 per consentire ai milanesi, e non, di trascorrere qualche ora all’interno dell’unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale.

In particolare, i cittadini potranno visitare l’ippodromo attraverso il tour #scoprisansiro, un percorso organizzato per isole tematiche che svela i luoghi storici e più suggestivi dell’impianto. Dai 48 mila metri quadri del Parco Botanico, che ospita 72 specie di piante provenienti da tutto il pianeta, al Cavallo di Leonardo, la maestosa statua equestre interamente in bronzo ispirata ai disegni del genio fiorentino. Dalle tribune realizzate dall'architetto Paolo Vietti Violi alla Palazzina del Peso, splendido esempio di architettura liberty.

Come sempre, sono previste attività dedicate ai più piccoli, come il tour in carrozza, un’area giochi con animazione e laboratori e un’area pony per il battesimo della sella con la collaborazione del Centro Ippico Lombardo.

Non mancheranno le grandi corse: sulla pista sono previste infatti due prove interessanti come il Criterium Nazionale e il Premio Vittorio Riva. Il primo in particolare è per puledri di 2 anni, test importante per i più veloci, sulla distanza dei 1200 metri. Il Riva, invece, è una Listed Race per cavalli di 2 anni che si cimentano sulla pista media, di 1500 metri circa.

