19 febbraio 2019- 18:16 Mild Orange annuncia le date del suo tour europeo 2019

- I biglietti per il tour saranno in vendita per il pubblico a partire da venerdì 22 febbraio alle ore 10.00, ora locale (GMT). Di seguito l'elenco completo di tutte le date del tour.

Per maggiori informazioni, visitare il sito Mild Orange

I concerti del tour europeo 2019 di Mild Orange sono:

*Tutte le date, i luoghi e le città che seguono potrebbero subire variazioni.

1 maggio: A38– Budapest, Ungheria2 maggio: B72– Vienna, Austria3 maggio: Zehner – Monaco, Germania4 maggio: Kantine AM Berghain– Berlino, Germania6 maggio: Nochtwache– Amburgo, Germania7 maggio: Vega – Copenaghen, Danimarca8 maggio: Atlas – Aarhus, Danimarca10 maggio: Pop-Up– Parigi, Francia11 maggio: DOK – Gand, Belgio13 maggio: Paradiso–Amsterdam, Olanda15 maggio: Blue Shell –Colonia, Germania16 maggio: ISC Club– Berna, Svizzera17 maggio: Royal – Baden, Svizzera18 maggio: Biko Club – Milano, Italia21 maggio: Tempo Club – Madrid, Spagna23 maggio: Hoxton Bar – Londra, Regno Unito25 maggio: All Points East Festival - Londra, Regno Unito28 maggio: Broadcast – Glasgow, Regno Unito29 maggio: Worksman's Club –Dublino, Irlanda30 maggio: Plugd – Cork, Irlanda

Informazioni su Mild Orange

L'originale suono di Mild Orange è nato a Dunedin, Nuova Zelanda. "Foreplay", l'album d'esordio autoprodotto di Mild Orange, è stato pubblicato in maniera indipendente nell'aprile 2018. L'album ha ottenuto un consenso internazionale con il tormentone "Some Feeling" che vanta più di 6 milioni di visualizzazioni su YouTube. Conosciuto per essere forza e vitalità che provengono da una voglia di suoni morbidi, Mild Orange chiede semplicemente: "fondetevi con noi."