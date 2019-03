8 marzo 2019- 17:09 MINELAB torna alla IWA OutdoorClassics 2019 con la tecnologia più recente

- CORK, Irlanda, 7 marzo 2019 /PRNewswire/ -- Minelab presenterà la sua ultimissima tecnologia per il metal detecting alla fiera IWA OutdoorClassics (Padiglione 6/Stand 6-217) a Norimberga, Germania dall'8 all'11 marzo.

Lo stand Minelab presenterà prodotti per il rilevamento a ogni livello, dal GO-FIND 11 recentemente presentato, un metal detector dal costo contenuto perfetto per i gli appassionati di metal detecting di tutte le età, ai più venduti EXCALIBUR II e CTX 3030, entrambi eccezionali e rivelatori di tesori altamente performanti. Minelab presenterà anche uno dei suoi nuovissimi metal detector: il EQU|NOX 800.

"Il EQU|NOX 800 è uno dei metal detector di qualità superiore disponibili per il ritrovamento dei bossoli di proiettili, coltelli, pistole, gioielli, monete e piccoli frammenti metallici. È resistente all'acqua fino a 3 metri, ha una velocità di recupero veloce, ed è adatto a tutti i tipi di obiettivi e a tutte le condizioni di terreno," ha sottolineato Michelle Meyers, Direttore Marketing Mondiale.

Tutti i prodotti Minelab sono disponibili sul Global Dealer Network dell'azienda.

"Negli ultimi 35 anni, Minelab è diventata leader mondiale nelle tecnologie del metal detecting, ed è un riferimento per le maggiori forze militari, per gli archeologi, e per gli appassionati di sport all'aria aperta," ha dichiarato Ben Harvey, Vicepresidente, Direttore Generale per America, Europa e Russia. "Siamo entusiasti di tornare alla IWA poiché ricorre il suo 45esimo anniversario."

Dal 1974 la IWA OutdoorClassics è considerata la fiera leader mondiale per la caccia, il tiro sportivo, le attrezzature per attività all'aperto e per applicazioni di sicurezza civile e ufficiale.

INFORMAZIONI SU MINELAB:Minelab è un'azienda australiana, vincitrice di diversi premi che ha scalato con successo i mercati mondiali per conquistare la leadership globale nelle sue aree operative principali. Con sede a Mawson Lakes, nell'Australia del Sud, possiede sedi internazionali a Cork, Irlanda, Dubai, EAU, Chicago, Stati Uniti, e Itajai in Brasile, l'azienda è specializzata in tecnologie elettroniche avanzate. Fin dalla sua fondazione nel 1985, Minelab è stata leader mondiale nella fornitura di tecnologie per il metal detecting per la ricerca di oro, caccia al tesoro e sminamento. Attraverso la sua attenzione verso la ricerca, lo sviluppo e i progetti innovativi, Minelab è oggi il principale produttore mondiale di prodotti di metal detector a mano. Negli ultimi 30 anni, Minelab ha introdotto la tecnologia più innovativa e funzionale di qualsiasi altro concorrente e ha portato il settore del metal detecting a nuovi livelli di eccellenza. Minelab è un'azienda Codan Limited. Per avere maggior informazioni su Minelab, visitare il sito minelab.com.

