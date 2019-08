30 agosto 2019- 16:41 Mister Worker™, l’E-commerce per l’Industria premiato al Netcomm Award 2019

(Milano, 30/08/2019) - Milano, 30/08/2019 - Nell'epoca moderna tutto si basa sul web. Non fa eccezione anche il settore commerciale, con i cosiddetti e-commerce che ormai la fanno da padrona. Secondo le ultime statistiche, la spesa online degli italiani è aumentata di ben 15 punti percentuali. Numeri significativi, che indicano un aumento netto della fiducia degli italiani sugli acquisti fatti all'interno del mondo virtuale. Si parla di 31,5 miliardi di euro, cifra che quest'anno verrà superata dal punto di vista degli acquisti online secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio e-Commerce 2019.

In particolare, un grande balzo in avanti è stato fatto sugli acquisti di abbigliamento, cibo e arredamento. Ovviamente i settori informatico ed elettronico restano al top, con un'ulteriore crescita del 18%, rispetto all'anno precedente, e con un ammontare complessivo che supera i 5 miliardi di euro. Nell'ambito dei servizi, al primo posto rimane il settore turistico e dei trasporti, con oltre 10 miliardi di euro di spesa.

La vera sorpresa è stata fatta dal settore food & grocery, con un balzo di ben 39 punti percentuali, che corrispondono a più di 1,6 miliardi di euro di spesa in questo settore.

Nonostante questi numeri enormi, solo il 44% degli italiani compie degli acquisti online (quindi meno della metà) e solo un decimo delle aziende italiane possiede un proprio sito per l'e-commerce. Proprio per tale ragione, il fatturato ottenuto tramite acquisti sul web rappresenta soltanto il 7% del valore totale di tutti gli acquisti compiuti in Italia, vittima di questo duplice errore: siamo uno degli ultimi paesi in Europa, sia per numero di siti e-commerce per ogni negozio fisico esistente, sia per persone che acquistano online. Infatti, nonostante il 44% (delle persone che acquistano online) possa sembrare una gran cifra, resta uno dei valori più bassi in Europa e dei paesi sviluppati, a quota 68%. Per non parlare dell'Inghilterra, degli Stati Uniti e della Cina, con numeri enormi per quanto riguarda gli acquisti online.

Tutto ciò è dovuto alla visione semplicemente complementare che ha il negozio virtuale rispetto a quello fisico: molto spesso si guarda l’oggetto da acquistare online, per poi andarlo a comprare in un negozio fisico vicino, che sia lo stesso o che sia differente. Per tale ragione è un grave errore il fatto che solo un decimo dei negozi fisici abbia anche uno store virtuale, infatti non solo perde clienti online, ma in più rischia di spostarli in altri negozi fisici.

Questo discorso però è maggiormente valido per i prodotti e non per i servizi: l’acquisto di prodotti raggiunge quest’anno un +21%, con una spesa complessiva superiore a 18 miliardi di euro. I servizi, invece, ricevono un "semplice" +7%, con una spesa totale superiore ai 13 miliardi di euro. E tutto ciò avviene tramite siti mobile: gli acquisti da smartphone hanno ormai raggiunto praticamente il 40% del totale.

Un ruolo fondamentale, poi, è rappresentato dall’intelligenza artificiale: si punta ad un indirizzamento degli acquisti, infatti, le persone vengono indirizzate ad acquistare prodotti che si fanno ritenere utili. Per tale ragione, parte degli investimenti andrebbe fatta su questo ambito, in modo tale da indurre l’acquisto di determinati prodotti prima che ve ne sia effettivamente l’esigenza (cosa che, addirittura, potrebbe non esserci mai).

Sviluppo degli e-commerce ad opera di Consorzio Netcomm

A tal proposito, il Consorzio Netcomm da alcuni anni sta dando una spinta importante allo sviluppo delle aziende nel settore digitale, al fine di migliorare e potenziare il ruolo dell'e-commerce nel panorama italiano.

Ma cos'è il Consorzio Netcomm? Il Consorzio Netcomm è uno dei principali riferimenti in ambito commerciale per quanto riguarda il web, sia per l'Italia che per tutti i paesi connessi. Fondato nel 2005, adesso raggruppa un numero superiore alle 400 società, piccole e grandi (anche internazionali), e in questo modo permette di avviare iniziative riguardanti il miglioramento dell'e-commerce, promuovendo l'interesse delle aziende sul web, in modo da migliorare l'economia delle aziende italianee dei consumatori.

Inoltre, Netcomm ha contribuito alla fondazione di E-commerce Europe, ovvero l'Associazione Europea del Commercio Elettronico, in cui troviamo oltre 70 mila società rappresentate attraverso associazioni italiane.

Questa associazione ha l'obiettivo di raggiungere un più alto grado nel settore e-commerce, attraverso diverse strategie di mercato, in modo da poter raggiungere le enormi cifre presenti negli altri paesi europei, a tutto vantaggio delle società e della popolazione.

Cos’è il Netcomm Award

Il Consorzio Netcomm ha deciso da alcuni anni di organizzare un'iniziativa: il Netcomm Award. Si tratta di un premio che viene consegnato alle migliori società che si sono distinte in ambito commerciale sul web, sia per innovazione, sia per la capacità di interazione col cliente, sia per tutto quello che concerne lo sviluppo commerciale delle società online.

Il Netcomm Award ha una grande autorità grazie all'importante selezione effettuata, con diverse importanti imprese tutte contraddistinte per il grande impegno con cui hanno contribuito all'evoluzione tecnologica dell'e-commerce. Tutto ciò, ovviamente, con una giuria selezionata con la massima chiarezza e in modo tale che non ci possano essere preferenze. I criteri, invece, sono tutti basati sull'evoluzione portata sul settore dell'e-commerce, quindi tecnologie usate, impegni economici, risultati per l'azienda, risultati per i clienti, sia fisici, sia virtuali.

Premio Netcomm 2019 per il Digital Export a Mister Worker™

Il Premio Netcomm 2019per il Digital Export, dopo una difficile selezione, è stato assegnato, in data 30 Maggio, a Mister Worker™.

La selezione del vincitore di quest'anno ha visto premiare Mister Worker™, e-commerce che si occupa di attrezzatura da lavoro per professionisti, con una percentuale di vendite all’estero pari al 75%.

Per la terza volta in quattro anni, Mister Worker è riuscita a vincere il prestigioso Netcomm Award, quest’anno nella categoria Digital Export, mentre nel 2016 e 2017era stato premiato quale migliore e-commerce B2B.

Come già stato detto, il Netcomm Award si occupa di premiare le aziende più meritevoli nell'ambito commerciale sul web, il tutto, considerando diverse caratteristiche.

Il CEO, nonché fondatore della società, Gianluca Borsotti, ha commentato la vittoria di questo premio dicendo che è una conferma di tutto il buon lavoro fatto, con la giusta strategia nel mercato internazionale. L'obiettivo di Mister Worker™, indicato dall'attuale CEO, con una carriera da dirigente di grandi società come Vodafone, Kraft, Nestlè e Walt Disney, è quello di rendere la propria piattaforma e-commerce leader delle forniture in ambito industriale internazionale, in particolare nell’ industria Aerospaziale, Cantieristica, Automotive e Oil & Gas.

Questo premio galvanizza molto anche Michele Appendino, che dichiara la sua gioia nel riconoscimento per il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti, con un'azienda che vanta vendite in oltre 150 paesi del mondo, cosa non da poco.

Michele Appendino è il CEO (nonché fondatore) di AME Ventures, il cui ingresso nella società precedente ha portato enormi cambiamenti.

Infatti, in origine Mister Worker™ era in realtà Attrezzi&Utensili.it, nata nel 2012 nella città di Milano e con una crescita importante. Nel 2017 a luglio, AME Ventures ha contribuito, grazie al suo ingresso, a rendere Attrezzi&Utensili.it una società sempre più importante nel panorama mondiale. Conseguenza di ciò, è stato il passaggio da Attrezzi&Utensili.it a MisterWorker™ con un enorme salto in termini qualitativi e prestazionali.

Chi è Mister Worker™, Distributore mondiale di utensili Dewalt e dei Brand più importanti per la manutenzione industriale

Mister Worker™ rappresenta uno dei più importanti e-commerce B2B che si occupa di strumenti e utensili professionali di brand come Dewalt, Usag, Facom, Stahlwille, Annovi Reverberi e molti altri.

Fra la propria clientela Mister Worker™ annovera colossi come Lufthansa, Siemens, Ducati e la NATO, con un parco clienti di oltre 50.000 aziende in vari settori e con vendite in più di 150 paesi del mondo.

Da segnalare infine l’importante collaborazione fra Mister Worker™ e DeWalt; Dewalt è il marchio di elettroutensili professionali rinomato in tutto il mondo per gli elevati standard qualitativi e tecnologici dei propri prodotti.

Nell’ultimo anno Mister Worker™ ha aperto una Filiale a Bangkok in Thailandia, che ha ulteriormente rafforzato l’espansione commerciale di Mister Worker™ nel Far East e la partnership con Dewalt.

Grazie alla presenza fisica nei paesi esteri, è stato possibile rendere più efficace il processo di diffusione del marchio MisterWorker™, anche attraverso campagne sui Social Media locali, di particolare rilievo gli oltre 120.000 follower della pagina internazionale di Mister Worker™ su Facebook.

Mister Worker™ è una realtà italiana che porta nel mondo il suo catalogo di oltre 40.000 prodotti con spedizioni in 24/48h in tutto il mondo.

Come (e cosa) comprano gli italiani online

Tornando invece al mercato italiano, è possibile notare come vi sia una leggera evoluzione del mercato. Ovviamente i prodotti di informatica ed elettronica rimangono sempre fra i più venduti, e non può essere diversamente, considerando che il mondo attuale si avvia verso una sempre maggiore evoluzione in ambito digitale. Questo settore, come è stato detto prima, ha avuto uno sviluppo del 18% rispetto l'anno precedente, con un valore totale di 5 miliardi di euro (se non di più).

Fra gli italiani, però, anche abbigliamento e arredamento rimangono agganciati alla vetta per quanto riguarda gli acquisti.

Vetta che è rappresentata da Turismo e trasporti, con valori superiori ai 10 miliardi di euro e in continua crescita (+8%).

Infine, da buoni italiani quali siamo, è stato il settore food & grocery a spuntare prepotentemente nella mischia, con valori di 1,5 miliardi di euro o più ed una crescita del +39%.

Sul come vengono effettuati questi acquisti, invece, c'è da dire che la maggior parte segue i siti più noti come fossero garanzia di sicurezza. A questo viene affiancato anche il ruolo dell'amico, che, attraverso una ipotetica conoscenza del campo, aiuta la gente ad indirizzarsi su determinati elementi (talvolta a proprio favore).

Infine, non va dimenticata l'analisi che è stata condotta nell'ultimo anno, riguardo la capacità che hanno determinati software AI nell'indirizzare l'utente a comprare specifici oggetti.

In questo modo non servono né siti noti, né amici: investire nel settore dell'AI e puntare alla creazione di "sequenze" specifiche che indirizzeranno gli utenti ad acquistare proprio quello che cercano.

