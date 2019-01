15 gennaio 2019- 14:53 Miu Miu e Coty svelano la loro nuova fragranza Miu Miu Twist in una campagna pubblicitaria esclusiva, interpretata da elle fanning

- Nel mondo di oggi, inesorabilmente incline all'apparenza, cosa ha il coraggio di fare una ragazza con stile? Istintivamente escogita un "Twist" e organizza un amMiutinamento contro la banalità. E qui con tempismo perfetto entra in scenaMiu Miu Twist, una collisione tra ingredienti classici e insoliti che riesce a esprimere sia entusiasmo che raffinatezza, dimostrando che le due sensazioni non si escludono Miutuamente. Indulgente e privo di sensi di colpa, leggero ma non superficiale, Miu Miu Twist trascende il trascorrere inesorabile del tempo, dello spazio, dello status.

L'effetto di Miu Miu Twist è impossibile da decodificare completamente, merito di un processo alchemico in cui elementi conosciuti si combinano tra loro per suscitare sensazioni estasianti. La sua resistenza a una facile interpretazione è il tratto distintivo impresso dalla stilista e mente creativa Miuccia Prada. Lavorando insieme per creare un nuovo successo Miu Miu Parfums, Miuccia Prada e il maître parfumeur Daniela Andrier ripercorrono lo spirito della ragazza Miu Miu - intellettuale senza pretese, spiazzante più che annoiata - e vi infondono un'energia nuova, sorprendente. Intenso e al contempo vivace, delicato ma energizzante, Miu Miu Twist ha un effetto radioso, ipnotico. Si apre su note decise di bergamotto verde e fiore di melo che lasciano il posto a un fondo corposo di legno di cedro e a un nuovo accordo esclusivo: l'Ambra Rosa, invenzione di Daniela Andrier, sfumature legnose che ricordano il caramello stagliarsi nell'aria frizzante, o una risata Miusicale nel bel mezzo di una situazione solenne.

Il flacone di Miu Miu Twist è una versione annodata, twisted, dell'iconico tessuto matelassé della Maison. La reinterpretazione di una classica boccetta vintage di profumo combina i tratti distintivi dell'arte moderna e l'eleganza elaborata degli accessori da boudoir uniti da un collare dorato con logo Miu Miu, sotto il tappo. Un piedistallo in vetro impreziosito da cristalli aggiunge importanza ai bordi rotondi e sporgenti e alle superfici rigonfie del flacone. Il risultato è un glamour esplicito, senza tempo, riservato e sicuro di sé: in altre parole, la quintessenza di Miu Miu.

Protagonista della campagna Miu Miu Twist è la Miusa Elle Fanning, recentemente apparsa come modella nella sfilata Miu Miu Autunno/Inverno 18. Un cortometraggio del collettivo di artisti CANADA segue la frenetica routine di una star del cinema attraverso i vari ruoli che interpreta, dal backstage all'energia creativa che sprigiona davanti alla cinepresa. Qui e nei ritratti dal set di Mert & Marcus, Elle è la star in una serie di stravaganti sketch. Muovendosi tra i vari studi cinematografici e personaggi vari, si diverte a giocare con le parole, trasformando ogni oggetto di scena, costume e set in qualcosa di Miu: Miusica, Miutante, Miustacchi. Essere protagonista di così tante storie può essere destabilizzante, ma Elle riesce a ritrovare la propria identità persino all'interno della fantasia più eccessiva. La sua bizzarra ricerca è una sequenza di "Twist" cosmici (e comici), in cui traspare in modo evidente lo spirito di Miu Miu.

