24 gennaio 2019- 16:38 Mostra il tuo amore: THOMAS SABO presenta le sue scintillanti sorprese per San Valentino

- THOMAS SABO dedica all'amore il mese di febbraio: anche quest'anno il brand tedesco di gioielli e orologi celebra San Valentino proponendo, con lo slogan "Mostra il tuo amore", una moltitudine di idee regalo per far felice chi amiamo.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/812980/THOMAS_SABO_Valentines.jpg )

Ispirate ai simboli tradizionali dell'amore, le scintillanti ancore e altre creazioni di tendenza dallo stile marinaro fanno capolino tra i raffinati gioielli creati a mano in argento sterling 925. Romantici protagonisti di collane, orecchini, bracciali o anelli di gran pregio, catalizzano gli sguardi grazie alla radiosa luminosità degli zirconi sintetici che li impreziosiscono. Grazie ad un look elegante e intramontabile, queste creazioni realizzate con la massima cura si sposano perfettamente con altri modelli firmati THOMAS SABO e si adattano facilmente allo stile di chi li indossa.

I teneri pegni d'amore saranno in vendita dal gennaio 2019 in tutti i rivenditori autorizzati THOMAS SABO, nello store online http://www.thomassabo.com e presso partner selezionati. Si prega di cliccare qui per scaricare immagini per l'utilizzo a scopi editoriali: http://ots.de/44QkRT

Su THOMAS SABO

THOMAS SABO è un'azienda internazionale leader nel settore della gioielleria e dell'orologeria che crea e commercializza prodotti di lifestyle per uomini e donne. Fondata nel 1984 da Thomas Sabo a Lauf an der Pegnitz, nel sud della Germania, oggi l'azienda è presente con circa 300 punti vendita propri nei cinque continenti e conta approssimativamente 1.800 collaboratori. Nella sua sede di origine, THOMAS SABO dà lavoro a circa 500 dipendenti. Su scala mondiale THOMAS SABO coopera inoltre con approssimativamente 2.800 partner commerciali così come con le principali compagnie aeree.

Contatto stampa

THOMAS SABO GmbH & Co. KGFelizia Kindermann Responsabile del PR International & Corporate Tel: +49(0)9123-9715-0 Mail: press@thomassabo.com

http://instagram.com/thomassabo http://twitter.com/THOMASSABO http://www.youtube.com/ThomasSaboOfficial