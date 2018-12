11 dicembre 2018- 14:59 Motive Partners annuncia l'acquisizione di Finantix

- Finantix è uno dei principali fornitori di tecnologia per la digitalizzazione dei processi di consulenza, vendita e servizi omni-canale di banche private, gestione patrimoniale e compagnie di assicurazione.

Motive Partners ha annunciato oggi la firma di un accordo per l'acquisizione di una partecipazione di controllo di Finantix. Motive Partners assisterà Finantix e i suoi fondatori permettendo loro di continuare nello sviluppo della loro suite di prodotti leader di mercato ed espandere la loro presenza nei principali mercati di crescita.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/724833/Motive_Partners_Logo.jpg ) Finantix è un fornitore di tecnologie finanziarie che dedica particolare attenzione alle banche private, ai gestori patrimoniali e alle compagnie di assicurazione. Finantix offre una suite di componenti, acceleratori, API e motori software che, nel loro complesso, supportano la digitalizzazione di vendite, onboarding, consulenza, originazione di prodotti, servizi e transazioni in tutto il ciclo di vita del cliente, attraverso canali e dispositivi per clienti che vanno dai benestanti a clienti con patrimonio netto elevatissimo. L'operazione annunciata fa seguito ai buoni risultati finanziari di Finantix, che negli ultimi anni ha fatto registrare una crescita significativa.

Scott Kauffman, Partner di Motive Partners, ha commentato: "Ralf Emmerich e Alessandro Tonchia, i fondatori di Finantix, appoggiati da un ottimo team dirigenziale, hanno dimostrato la capacità di creare un prodotto convincente, offrendo una piattaforma tecnologica leader a un numero sempre crescente di clienti di spicco. Siamo felici di sostenere il team Finantix e di concentrarci insieme su come rendere Finantix un leader riconosciuto a livello mondiale nel suo settore".

Finantix è cresciuta negli ultimi anni fino a superare i 250 specialisti in sette diverse città, con ulteriore espansione pianificata in modo che Finantix e Motive Partners possano crescere a livello internazionale sia in Europa che in Asia e possano introdursi nel mercato statunitense. Anche Motive Labs, il team operativo e di creazione di valore tecnologico di Motive Partners, collaborerà con Finantix e col suo team al fine di accelerare la crescita tramite il sostegno dello sviluppo tecnologico continuo e l'espansione internazionale dell'ecosistema di Motive Labs. Altre opportunità significative per la creazione di valore aggiunto comprendono l'ulteriore sviluppo dei prodotti in risposta alla forte domanda dei clienti e l'espansione accelerata tramite potenziali acquisizioni strategiche.

I fondatori di Finantix e l'attuale team dirigenziale continueranno a guidare l'azienda a raggiungere la visione condivisa e a garantire un'elevata qualità del servizio a tutti i clienti, sia attuali che futuri.

Ralf Emmerich, cofondatore di Finantix, ha affermato quanto segue: "La nostra rapida crescita si basa sulla forza dei nostri componenti di front office e multicanale, riconosciuti come i migliori della categoria grazie alla loro solida architettura, gamma di funzionalità, sofisticazione, flessibilità e capacità di consentire efficaci processi di vendita, consulenza, onboarding, originazione e gestione di prodotti per banche private, gestori patrimoniali e compagnie di assicurazione. L'esperienza di Motive Partners nello sviluppo di attività di tecnologia finanziaria su scala globale, assieme all'ampiezza della loro rete, li rende un partner ideale per la prossima fase della nostra crescita".

Andy Stewart, Industry Partner presso Motive Partners, ha aggiunto: "Prevediamo sostanziali opportunità in quest'area, con Finantix ben posizionata per continuare la sua forte crescita. Motive Partners contribuirà con le nostre competenze specialistiche di settore e le nostre capacità di costruire sulle solide fondamenta dell'azienda in modo da raggiungere la nostra visione condivisa".

Proskauer e EY hanno svolto un ruolo di consulenza per Motive Partners in relazione all'operazione. Osborne Clarke ha operato quale consulente legale di Finantix in relazione all'operazione.

Informazioni su Finantix

Finantix ha una clientela globale in oltre 45 paesi, acquisita nel corso di più di 15 anni di esperienza col suo prodotto di punta Finantix Components e supportata da otto uffici in Europa, America Settentrionale ed Asia. Il prodotto Finantix Components gode della fiducia di alcune delle maggiori banche, compagnie di assicurazione e gestori patrimoniali del mondo e offre un'ampia, solida e collaudata libreria software di moduli, widget, motori, connettori e API multi-paese, multigiurisdizione, multicanale e riutilizzabili su più dispositivi che aiutano le principali istituzioni finanziarie a digitalizzare e trasformare i processi chiave nel settore dei servizi finanziari.

Informazioni su Motive Partners

Motive Partners è una società d'investimento specializzata e focalizzata sulle aziende tecnologiche che alimentano il settore dei servizi finanziari. Con sede a New York e Londra e composta da investitori, operatori e innovatori, Motive Partners offre competenze differenziate, connettività e capacità di sviluppare valore a lungo termine nelle aziende tecnologiche del settore finanziario.

Ulteriori informazioni su Motive Partners sono disponibili all'indirizzo http://www.motivepartners.com.