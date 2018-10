4 ottobre 2018- 18:46 MSX International acquisisce Impetus Automotive, ed espande in maniera significativa la sua presenza e i suoi servizi nel Regno Unito

- MSXI acquisisce Impetus Automotive dalla società madre, Volvere plc.

"L'acquisizione di Impetus Automotive coniuga la migliore esperienza nella categoria di due leader del mercato del Regno Unito, e allo stesso tempo è un'opportunità per i clienti per ampliare i servizi attraverso la presenza mondiale di MSXI," ha dichiarato Patrick Katenkamp, Amministratore Delegato di Retail Network Solutions presso MSXI. "Questa acquisizione supporta fortemente la nostra strategia per guadagnare in scala nella formazione di base, nelle vendite e nell'offerta di servizi, oltre a rafforzare le relazioni con i clienti delle principali case automobilistiche."

Secondo quanto previsto dall'accordo, MSXI acquisisce il 100% delle azioni di Impetus Automotive, i cui dipendenti sono esperti in diversi ruoli tecnici e di conoscenza.

Impetus Automotive fornisce una gamma di servizi e prodotti ai produttori mondiali di automobili, motocicli, veicoli agricoli, veicoli da costruzione e veicoli commerciali pesanti. L'azienda ha una grande presenza nel Regno Unito, che ha registrato in agosto 2018 una crescita del 23 per cento, rispetto all'anno precedente, nel volume di immatricolazioni di veicoli, e quest'anno sono stati finora immatricolati 1,5 milioni di veicoli. Oltre che nel Regno Unito, Impetus Automotive svolge attività commerciali per clienti in molti mercati europei, oltre che in Australia, Cina e Giappone.

La combinazione di Impetus Automotive e MSXI consentirà all'organizzazione congiunta di servire meglio i clienti e continuare a crescere partendo da una base di clienti già solida. "Sono sicuro che i servizi di consulenza di vendita e post-vendita di Impetus Automotive integreranno perfettamente il portafoglio di MSXI e offriranno in futuro interessanti opportunità per il personale di Impetus Automotive."

Informazioni su MSXI

MSX International (MSXI) è un'azienda leader nell'outsourcing dei processi aziendali che fornisce servizi basati sulla tecnologia alle imprese in più di 80 paesi. La profonda esperienza di MSXI nel settore, combinata con l'analisi dei dati avanzati e soluzioni software personalizzate, migliora le prestazioni delle reti di concessionarie automobilistiche aumentando i ricavi, riducendo i costi e migliorando la soddisfazione dei clienti. Geometric Results, Inc. (GRI), società interamente controllata da MSXI, è il più grande fornitore autonomo al mondo di managed service nel settore della gestione del capitale umano. GRI massimizza i benefici di una forza lavoro contingente sulle prestazioni organizzative per conto dei clienti, mantenendo una posizione libera da conflitti di posizione rispetto ai fornitori di personale e alle piattaforme tecnologiche. Per saperne di più su MSXI, con sede a Detroit, visitare il sito www.msxi.com.

Informazioni su Impetus Automotive

Impetus Automotive collabora con i produttori di veicoli di tutto il mondo per migliorare le prestazioni e far crescere il mercato all'interno delle concessionarie al dettaglio. Impetus Automotive costruisce partnership vantaggiose e al tempo stesso orientate al commercio che desiderano crescita e valore in diversi settori. Dalla sede centrale nel cuore dell'Inghilterra, Impetus Automotive è un'azienda internazionale che impiega esperti in una varietà di ruoli tecnici e di conoscenza. L'azienda offre valore al cliente attraverso una combinazione di conoscenza, soluzioni e prodotti tecnologici e servizi sul campo, principalmente per i canali di assistenza post-vendita e di vendita dei clienti. Il successo è identificato dall'aumento della redditività, delle vendite e della soddisfazione del cliente.