Namirial conferma la Leadership nella relazione di Aragon Research per il Digital Transaction Management

23 gennaio 2018- 10:39

- Namirial è stata confermata come leader nella relazione 2018 di Aragon Research "Digital Transaction Management Globe" (DTM), dove si è classificate tra le prime quattro aziende a livello globale nel campo delle firme digitali e dei servizi trust.

Secondo la relazione di Aragon Research, "Namirial ha continuato a espandere il portafoglio di soluzioni in ambito DTM con l'introduzione di eSignAnyWhere e LiveID, abilitando transazioni DTM tramite messaggistica mobile o live video chat. Tali soluzioni sono uniche nel mercato."

Luigi Tomasini, CEO Namirial, ha commentato, "Siamo entusiasti di ricevere tale riconoscimento per il secondo anno consecutivo come leader nel DTM. Con l'utilizzo di eSignAnyWhere, dei nostri servizi trust e ora della nostra soluzione unica per la firma in tempo reale, LiveID, i nostri clienti eliminano i loro processi cartacei e migliorano l'efficienza organizzativa nonché il rispetto delle norme KYC e AML su scala globale. Oggi possono anche proporre un'esperienza personale agli utenti connettendo i clienti e gli agenti econsentendo la firma di documenti e la raccolta di pagamenti in tempo reale."

"Il digitale è sinonimo di rapidità e flessibilità", ha affermato Jim Lundy, CEO e Lead Analyst di Aragon Research"Le aziende che necessitano di soluzioni di firme elettroniche, biometriche e digitali dovrebbero considerare Namirial. In molti settori sta diventando sempre più importantela necessitàdi erogare servizi personalizzati human-to-human che includano transazioni istantanee."

Per maggiori informazioni sulle soluzioni DTM e i servizi Trust di Namirial, visitate http://www.namirial.com/it.

Aragon Research

Le pubblicazioni di Aragon Research contengono opinioni delle organizzazioni di Aragon Research e Advisory Services e non vanno interpretate come affermazioni di fatto. Aragon Research fornisce le proprie pubblicazioni e le informazioni ivi contenute così come sono presentate e senza garanzia di alcun tipo.

Namirial

Namirial è una società di software e servizi nonché Trust Service Provider che offre servizi di fiducia come firme elettroniche, marche temporali, e-mail certificate, PEC, fatturazione elettronica e archiviazione digitale a più di 500.000 clienti.

