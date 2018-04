24 aprile 2018- 17:48 Nella lista delle dieci più vitali settimane della moda globali due sono della Cina

- Nel 2017, le dieci settimane della moda più vitali al mondo sono state Parigi, Milano, New York, Londra, Amazon Fashion Week a Tokyo, Shanghai Fashion Week, China Fashion Week (Pechino), Seoul, Russia Fashion Week e Singapore nell'ordine, cioè cinque dall' Asia, quattro dall' Europa e una dall' America. In generale, le settimane della moda di Parigi, Milano, New York e Londra sono ancora in posizioni dominanti, mentre quelle asiatiche crescono a maggior velocità. "Elementi cinesi" e "bellezza cinese" stanno ora gradualmente guidando le tendenze di moda globali.

Dirigenti e funzionari presenti alla conferenza stampa comprendevano Xiao Guiyu, vicepresidente del Congresso popolare municipale di Shanghai, Shang Yuying, direttore della Commissione municipale di Shanghai per il commercio, Jiang Wei, presidente della filiale di Shanghai dell'agenzia di stampa Xinhua, Tong Jisheng, presidente di Orient International (Holding) Co., Ltd., Liu Ping, vice governatore del distretto di Changning a Shanghai, Liu Min, vice direttore della Commissione municipale di Shanghai per il commercio, e Cao Wenzhong, vicepresidente del China Economic Information Service dell'agenzia Xinhua.

Il Global Fashion Industry Index - Fashion Week Vitality Index rileva comprensivamente lo sviluppo della vitalità delle settimane della moda mondiali da tre angolazioni di copertura mediatica, irradiazione dell'ambito di business e convergenza di elementi. In generale, il settore della moda in Cina continua a crescere. I consumatori cinesi giocano un ruolo sempre più importante nel mercato dei consumi globale e costituiscono una parte estremamente rilevante del consumo di moda nel mondo.

Secondo la ricerca, il livello di specializzazione gradualmente migliorato e la sempre più perfezionata catena settoriale delle settimane della moda locali guidano il consumo nel settore moda in diversa misura. In quanto modello del mondo della moda in Cina, la Shanghai Fashion Week è ben equilibrata nei suddetti tre aspetti e ha visto una rapida crescita in scala e continua innovazione nelle forme, attirando l'attenzione del mondo con il suo enorme potenziale di sviluppo. In aggiunta alla ben sviluppata Shanghai Fashion Week e alla China Fashion Week (Pechino), anche le settimane della moda cittadine di Shenzhen, Dalian, Xiamen e Wuhan si sono distintamente caratterizzate.

Secondo Tong Jisheng, presidente di Orient International (Holding) Co., Ltd., lo scambio culturale internazionale della moda oggi mostra tre principali trend. Primo, la piattaforma per la comunicazione di moda tra est e ovest si è spostata dall'occidente nel secolo scorso all'oriente, con la Cina emersa come fulcro della comunicazione di moda. Si ritiene che Shanghai diventi la prossima culla del fashion che integra la civiltà orientale e occidentale dopo Milano, Parigi, Londra e New York. Secondo, ci sono più attività di comunicazione e con maggior frequenza, a più alti livelli, più partecipanti e contenuti arricchiti. Terzo, la ricerca teorica nella moda sta gradualmente crescendo, il che arricchirà continuamente le teorie di moda in oriente e occidente ed accelera l'integrazione delle mode orientale e occidentale al di là di tempo, regioni e culture.

E' specificato nello Shanghai Master Plan (2017-2035) di costruire il brand di una metropoli culturale internazionale, raccogliere i talenti e le organizzazioni culturali globali, e fare di Shanghai il centro dell'industria mondiale della moda e del design, il fulcro del design creativo e della formazione professionale. Ultimamente, Shanghai sta vigorosamente costruendo quattro importanti brand: Shanghai Service, Made in Shanghai, Shopping in Shanghai e Shanghai Culture. Combinando perfettamente i quattro brand cardine, l'industria della moda rappresenta in maniera vivida la forza integrante di Shanghai, ed è uno dei settori chiave cruciali per il futuro sviluppo urbano della città.

