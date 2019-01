14 gennaio 2019- 10:54 NOI Techpark di Bolzano: l’innovazione si fa sostenibile con EcoStruxure™di Schneider Electric

(Stezzano (BG), 14 gennaio) - Il parco tecnologico altoatesino, nato dalla riqualificazione di un’area industriale dismessa, è una struttura efficiente, sostenibile, intelligente e ideale per lo smart working.

Le tecnologie EcoStruxure™ di Schneider Electric trasformano NOI Techpark, il più grande centro di innovazione dell’Alto Adige, in una struttura efficiente, sostenibile, intelligente e ideale per lo smart working.

Il polo tecnologico, finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano per investire nel territorio e sviluppare localmente competenze hi-tech, è stato inaugurato a fine 2017. La struttura, gestita da BLS Business Location Südtirol, è frutto di una riqualificazione profonda della ex fabbrica Alumix di Bolzano, che negli anni ’50 produceva i 2/3 del fabbisogno di alluminio in Italia.

Siamo all’interno di un’area che si estende su una superficie di ben 12 ettari e al momento ospita 5 startup italiane, 5 centri di ricerca, 30 aziende e 20 laboratori. Qui lavoro e ricerca si concentrano sull’innovazione nei settori di eccellenza dell’economia altoatesina: tecnologie alpine, efficienza energetica, tecnologie alimentari – affiancate in modo trasversale dal settore ICT & Automation.

Schneider Electric e il suo partner EcoXpert Bettiol SrL si sono occupati della realizzazione della parte impiantistica ed elettrica di NOI Techpark; Bettiol, inoltre, si è occupata anche degli interventi sulla struttura degli edifici.

Grazie all’utilizzo della piattaforma EcoStruxure di Schneider Electric è stato possibile adottare sistemi di efficienza energetica all’avanguardia, per diminuire l’impatto ambientale, individuare ed eliminare gli sprechi, usare al meglio le molteplici risorse e sistemi utilizzati: pompa di calore ad alta efficienza, recupero acqua di falda per laboratori e pompa di calore, pannelli fotovoltaico, free-cooling e teleriscaldamento.

La piattaforma di supervisione e controllo per gli impianti e le risorse energetiche adottata, basata su EcoStruxure Building Operation e sulla piattaforma EcoStruxure Power dedicata alla distribuzione elettrica, consente risultati eccellenti in termini di sostenibilità, comfort, efficienza energetica e operativa, contribuendo a fare di NOI TechPark uno luogo in cui le persone possono dare il meglio, con il minore impatto ambientale possibile.

Grazie alla connettività, dati e informazioni provenienti dai sistemi sono disponibili in tempo reale per il controllo e l’analisi da parte del personale che si occupa della gestione e del funzionamento dell’edificio; questo permette di realizzare una manutenzione preventiva che mantiene tutti gli impianti sempre in efficienza. Il controllo granulare dei consumi energetici consente di attivare un processo di continuo miglioramento e ottimizzazione dell’uso delle risorse, nel rispetto delle diverse esigenze di chi occupa gli ambienti e delle diverse attività che vi si svolgono.

Oltre al sistema di supervisione generale basato su EcoStruxure Building Operation, gestito tramite un enterprise server dedicato, sono state adottate soluzioni smart per gli impianti distribuzione dell’energia in media e bassa tensione (Sistema MT-BT, quadri intelligenti BT smart) e per i relativi componenti di misurazione e comunicazione dei dati.

Infine, sono targate Schneider Electric anche le tecnologie per la regolazione degli impianti meccanici e del comfort, la gestione dell’illuminazione centralizzata con soluzioni KNX, la gestione dell’illuminazione di emergenza, i componenti per la rilevazione anti incendio e gas e i componenti di anti intrusione e video sorveglianza TVCC;

Oggi NOI Techpark è un edificio ad alto coefficiente di intelligenza e sostenibilità che risponde alle esigenze del cliente in modo soddisfacente, creando un ambiente di lavoro e sperimentazione sostenibile, intelligente e pensato per favorire modalità di lavoro smart.

