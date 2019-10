25 ottobre 2019- 17:19 Nomina Gaudenzi orgoglio per l’Italia

(Roma, 25 ottobre 2019) - bwin: Gaudenzi alla guida dell’ATP orgoglio italiano

Roma, 25 ottobre 2019 - bwin manifesta la propria soddisfazione per la nomina di Andrea Gaudenzi alla Presidenza dell'ATP, Associazione che riunisce i tennisti professionisti di tutto il mondo. Moreno Marasco, Country Manager di bwin Italia, commenta così: “Confidiamo che nei quattro anni di mandato Andrea possa conferire un notevole impulso innovativo allo sviluppo dello sport del Tennis, mettendo a frutto le indubbie capacità apprezzate anche nella gestione di partnership con realtà di caratura internazionale, come il Milan e il Real Madrid. Siamo certi che Andrea porterà anche in ATP lo spirito e la voglia di continua innovazione che ha sempre animato bwin, sin dalla sua nascita nel 1997”.

