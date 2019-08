23 agosto 2019- 16:34 Non solo 2019: il costume intero rimane trend anche per la prossima estate 2020

(Bologna, 23 agosto 2019) - Bologna, 23 agosto 2019 - Vi sono capi di abbigliamento che si sono evoluti negli anni, mantenendo il loro fascino con un pizzico di modernità: rappresentazioni di una donna che vuole differenziarsi per eleganza grinta e personalità. Sono i costumi interi, protagonisti dell'estate 2019. Dai modelli più eccentrici a quelli dal fascino ricercato, dai colori vivaci a quelli a tinta unita, il trend beachwear vede il ripresentarsi del costume intero che si proporne come un capo di abbigliamento senza tempo e ricercato anche per l'estate 2020. Oggi sono sempre di più i brand che pongono attenzione sul mondo dei swimsuits e dei prodotti completamente Made in Italy, come la Pin Up Stars. Ma cosa si nasconde dietro a questo modello di costume? Quali sono le motivazioni che hanno portato a riproporre lo stile del passato?

Il costume da bagno intero: dalle star alla moda di tutti i giorni

Le spiagge negli ultimi decenni sono state il regno incontrastato dei bikini o dei costumi a due pezzi. Ma oggi, se si guarda con attenzione, sono sempre di più le donne che si presentano con un costume intero, dalle forme lineari e al contempo sensuali e dai colori snellenti come il nero, riproponendo il design degli anni ‘80 o ‘90, ma con anche, al contempo, una rivisitazione moderna con inserti trasparenti e oblò sui fianchi. L'occhio cade su un design mono spalla, che combina eleganza e molta femminilità, oltre ai tratti sgambati e alle particolari forme delle coppe con scollatura trasparente. Non siamo in un vecchio film degli anni passati, ma è il nuovo trend. A riproporlo sono state donne del mondo dello spettacolo e della moda come Jessica Parker, Tyra Banks, Jean Harlow ed Emily Ratajkowsky per citare quelle che hanno fatto parlare di più nelle ultime estati. Attraverso loro si è rispecchiata l'immortalità del costume intero che gli stilisti del beachwear ripropongono con tratti molto innovativi.

Perché il costume intero può essere considerato una realtà senza tempo

Ma perché il creare e indossare un costume intero è qualcosa che suscita l'interesse sia degli stilisti che delle donne? Dietro al ritorno del trend di questo modello vi è qualcosa di più di una semplice corrente di moda. A testimoniarlo è il fatto che i designer stanno già sviluppando le prossime linee di brand per il 2020 proponendo altre versioni di swimsuits dai tagli innovativi e con tessuti moderni. Il costume intero, con il suo stile che rispecchia un carattere forte di chi lo indossa e una sicurezza nel voler velare le proprie forme ma al contempo farle risaltare, determina una serie di vantaggi:

•Maggiore quantità di tessuto: per gli stilisti lavorare su un costume intero vuol dire poter liberare la propria fantasia grazie alla presenza di una superficie più ampia su cui possono essere effettuati giochi di colori e disegni che ripropongono le idee del momento come quelle di sensibilizzazione dell'ambiente. Un esempio è la riproposizione dei colori della terra, della fauna e della flora. •Permette stili moderni: i modelli interi ripropongono gli stili del passato, ma al contempo con una rivisitazione moderna con le versioni sportive e sgambate o con linee eleganti. •Risalta le forme e nasconde i punti deboli: i costumi da bagno interi del 2019 sono modelli studiati per essere adatti a qualunque donna. Inoltre permettono di coprire le piccole imperfezioni, facendo risaltare zone esteticamente più interessanti come un décolleté prospero o un fondo-schiena ben delineato. •Rispecchia un abbigliamento versatile: indossare un costume intero non vuol dire semplicemente coprire il corpo con un abbigliamento per il mare. I costumi moderni sono dei veri e propri capi dai tratti polivalenti. Se si ama lo sport, le corse sulla spiaggia e le lunghe nuotate, sono pratici e comodi da indossare. Se invece si vuole essere sempre perfette a mare, rispecchiando il proprio stile, possono far risaltare la figura. Infine, i costumi interi si sono evoluti, con tagli raffinati e aggiunte che permettono di poterli indossare come dei body e coordinare con pantaloni, caftani e piccoli top.

Scegliere i modelli di costume intero: come i brand suscitano la fantasia delle donne

Ma quali sono le tendenze che caratterizzano la moda del 2019 e dell'estate del 2020? Scegliere il costume intero che si adatta alla perfezione al corpo, può essere un qualcosa di divertente e semplice, basta aver presente i parametri che gli stilisti suggeriscono e che sono di tendenza.

In primo luogo è importante valutare il modello. Il trend del momento ha portato a diverse forme di stili: dallo swintimate a quello sportivo, dai modelli con nuovi tessuti a quelli reversibili e asimmetrici.

Lo swintimate riprende l'idea di un costume che si avvicina molto all'intimo, per raffinatezza e l'introduzione di inserti in tulle, sangallo, pizzo, stringhe e ricami, rendendo il capo molto elegante e al contempo anche sexy.

I modelli sportivi invece combinano tratti di una donna che vuole essere libera di muoversi con sicurezza in qualunque attività, proponendo quindi il tipico modello sgambato anni 90 ma con un pizzico di malizia, aggiungendo quindi delle linee mono-spalla, oppure anelli sui fianchi, fasce che snelliscono il girovita e coppe differenziate. Per chi non ama dover allontanarsi dalla spiaggia per cambiare modello, si presentano anche quelli double face che permettono quindi di indossare un capo differente in pochi gesti.

La scelta successiva è quella dei colori e dei tessuti di un costume. Le tendenze di oggi portano a riproporre elementi che rispecchiano i colori della terra come per esempio il verde petrolio e l'arancio. Inoltre grazie ai nuovi sistemi di elaborazioni dei capi, che prevedono quindi la creazione di fantasie direttamente dal filo senza una stampa successiva, si potranno avere o dei modelli a tinta unita oppure immagini che ripropongono gli animali o grafiche molto interessanti.

Infine bisogna considerare il prezzo di ogni capo. Rispetto a un bikini il costume intero può essere considerato un vero e proprio investimento. Grazie alla sua eterna vitalità come capo di abbigliamento, acquistarlo in questa stagione ti permette anche di poterlo indossare per la prossima estate con la sicurezza di essere sempre alla moda. Scegliere un modello di costume che sia di tendenza e Made In Italy è una realtà che può essere effettuata in modo semplice grazie allo stile proposto da Pin Up Stars.

Pin Up Stars: realtà moda incentrata sul Made in Italy

Innovazione tecnologica, ricerca costante di materiali che rispecchiano la tradizione artigianale del Made in Italy e la creazione di capi di abbigliamento che possono essere considerati dei veri e propri pezzi unici, sono alcuni dei pilastri che rispecchiano il pensiero di un'azienda come Pin Up Stars. La ditta nasce nel 1995 sotto l'icona di una stella fuxia e in poco tempo ha rivoluzionato il settore del beachwear grazie al suo profondo legame con la realtà italiana e un design che combina in ogni collezione l'eleganza, la grinta e la personalità di ogni donna.

La collezione Primavera/Estate 2019 porta la firma del designer Jerry Tommolini, che ha saputo unire nei modelli di costumi, leggerezza, eccentricità e uno stile sofisticato, ma al contempo mantenendo fede a un prodotto che è al 100% Made in Italy.

Il brand si caratterizza per modelli vivaci ma anche eleganti, attraverso i quali Jerry Tommolini ha voluto rappresentare un'azienda che ha un carattere forte e che pone le sue radici nella qualità del lavoro in tutte le sue fasi, partendo dalla modellistica alla stampa e ai ricami. Dai micro bikini sensuali ed eccentrici che fanno risaltare le forme, alle gonne dai colori vivace e decorate con immagini di mongolfiere; dal fascino ricercato dei costumi interi ai caftani dai colori ricamati e coordinati con piccoli top. Dagli abiti mare con stampe indian ai pantaloni e alle borse dai ricami e dalle cuciture vivaci ed eleganti.

Fauna e flora sono gli elementi dominati della collezione, proponendo stampe di animali, come sinuose giraffe che avvolgono il tessuto di gonne e bikini, o immagini di conchiglie ricamate e perle di legno che riprendono i cerchi degli antichi Masai.

Pin Up Stars è un'azienda che ha posto al centro di ogni sua attività lo slogan “WE MADE THIS COLLECTION IN ITALY”, sottolineando il forte legame con il territorio. Il Made in Italy, infatti, si collega non solo con la produzione di capi in Italia, ma con il legame che si ha con la tradizione italiana e che si lega all'ingegno, all'esperienza e alle usanze che rendono la nostra terra unica e inimitabile. Attraverso il lavoro e la passione della Pin-Up Stars si vuole condividere e trasmettere la cultura del Made In Italy in tutto il mondo, trasmettendo l'impegno e la cultura di un patrimonio inestimabile come quello di chi lavora nell'ambito della creazione di un capo artigianale.

