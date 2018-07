17 luglio 2018- 12:51 Novità nel web-marketing, rinnovati gli accordi del tandem Fattoretto S.r.l. e DolceVita Apartments

(Milano, 17 luglio 2018) - Milano, 17 luglio 2018 - I risultati acquisiti e la mutua soddisfazione hanno persuaso Fattoretto S.r.l. di Massimo Fattoretto, agenzia di marketing digitale, e DolceVita Apartments S.r.l., agenzia immobiliare specializzata negli affitti per vacanze a Venezia, a dare proseguo all'intesa lavorativa. Profittevole collaborazione di cui è stato delineato un primo bilancio, mentre nuovi ambiziosi traguardi scandiscono la prosecuzione del progetto di web marketing.

L'importanza di essere competitivi per DolceVita Apartments

DolceVita Apartments S.r.l. è un noto operatore nel segmento immobiliare degli affitti per vacanze nella Serenissima, specializzato in appartamenti a Venezia. L'offerta conta oltre 350 appartamenti. Per rivolgersi al pubblico dispone di diversi siti che risultano facilmente accessibili usando termini di ricerca come, ad esempio, "Appartamenti Venezia".

Con il proposito di conseguire visibilità a livello globale, l'agenzia immobiliare compie ogni mese un considerevole investimento pubblicitario su Internet. Un obiettivo che passa dall’adozione di strumenti di web marketing moderni, essenziali perché una realtà delle dimensioni di DolceVita Apartments possa competere quotidianamente con i colossi del web (come Booking.com e Airbnb).

I servizi di Fattoretto S.r.l. secondo l’esperienza di Edoardo De Zorzi

Sui servizi prestati da Fattoretto S.r.l. si è espresso Edoardo De Zorzi, titolare di DolceVita Apartments S.r.l. "Quando il lavoro incontra la passione e il talento, è questa la sensazione che si ha parlando e collaborando con Massimo Fattoretto. Grazie alla sua esperienza pregressa, in prima persona nello sviluppo di vari progetti dalla A alla Z, le sue conoscenze di Web Marketing riguardano questo mondo a 360 gradi".

Edoardo prosegue la disamina dell'esperienza aggiungendo che la consulenza di Massimo, proprietario dell’agenzia di marketing digitale, ha consentito il raggiungimento di "significativi miglioramenti nella SEO della versione Spagnola, Inglese, Francese e Italiana dei nostri siti. Per alcune varianti in lingua, delle principali keyword di ricerca del mio business, siamo anche in prima posizione, come ad esempio per la query "Venice Apartments" in Australia".

Di cosa si occupa Fattoretto S.r.l.

Fattoretto S.r.l. opera ogni giorno per ampliare la visibilità dei suoi clienti e portare nuovi contatti, così da raggiungere gli obiettivi fissati. Un approccio che conferisce centralità alla sinergia sviluppata con il cliente. L'agenzia fornisce consulenza SEO, svolge attività di PR e Lead Generation. I servizi erogati interessano, tra gli altri, consulenza web marketing finance, link building, content marketing, analisi SWOT dei competitor online e attività di brand reputation.

Fattoretto S.r.l. gestisce più di 150 portali di proprietà ed ha acquisito, in anni di attività, una profonda conoscenza delle dinamiche del Web. Competenze stimolate da quella sincera passione che conduce a un costante aggiornamento, all’analisi di nuove soluzioni e ad apprendere e ottimizzare ogni aspetto del flusso di lavoro.

