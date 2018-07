17 luglio 2018- 18:51 Numero verde e servizio clienti: come contattano le aziende gli italiani?

(Milano, 17 luglio 2018) - Milano, 17 luglio 2018 - L'uso del numero verde è in costante aumento tra i consumatori italiani per contattare il servizio clienti delle aziende di cui diventano clienti. Questo emerge dallo studio condotto dal magazine helpdubliners (www.helpdubliners.it ) che ha realizzato un sondaggio tra i propri lettori.

Quello che emerge è che il numero verde rappresenta, ancora oggi, sinonimo di sicurezza e affidabilità. Le aziende che mettono in evidenza questa possibilità di contatto, infatti, risultano essere percepite come "più serie e affidabili".

In aumento anche l’uso dei social network e delle chat, specialmente per chi usa prevalentemente dispositivi mobile.

Numero verde: deve essere sempre ben visibile

Stando a quanto rilevato dal centro studi di helpdubliners.it è fondamentale che il numero verde sia sempre ben visibile e facilmente rintracciabile. Una delle lamentele più frequenti da parte dei consumatori, infatti, è la difficoltà nel rintracciare i contatti delle aziende, che spesso sono nascosti in pagine secondarie del sito web.

Non a caso tra i contenuti più letti proprio su helpdubliners spiccano quelli relativi al numero verde sky, quello che riassume i contatti ufficiali di fastweb, il call center alitalia e il numero verde ryanair. Tutti questi contenuti spiegano come poter entrare in contatto velocemente con le aziende sopra indicate in modo semplice e veloce.

E proprio questo è quello che è emerso essere apprezzato maggiormente. La trasparenza nel segnalare in modo esplicito tutte le possibilità di entrare in contatto con il servizio clienti per poter risolvere tempestivamente qualsiasi problematica o segnalare qualche disservizio.

Assistenza clienti: i contatti alternativi

Come abbiamo detto sono in crescita gli strumenti alternativi come i social network e le chat. In particolare i social (facebook in primis) se ben utilizzati possono rivelarsi un vero e proprio alleato per l’azienda. Il contatto tramite social network è semplice, veloce e molto economico. Nonostante questo sono ancora poche le aziende in grado di fornire un servizio di assistenza clienti tramite social che sia davvero efficace e tempestivo. Un’occasione sprecata, al momento, per fare dei social uno strumento di comunicazione efficace tra azienda e consumatore.

In crescita anche l’uso della chat, specialmente su sito web. Si tratta di uno strumento immediato che sempre più consumatori stanno imparando ad apprezzare. Si tratta di una soluzione molto efficace specialmente per permettere al servizio clienti di risolvere piccole problematiche di natura tecnica.

Numero verde e email

Se, da un lato, l’uso del numero verde continua ad aumentare, dall’altro cala leggermente l’email. Ad oggi solo una piccola parte dei consumatori decide di inviare un’email per comunicare un disservizio. Le cause sono molteplici. Per prima cosa c’è la paura che l’email non venga letta e diventi solo una perdita di tempo, in secondo luogo spesso le aziende tendono a non mettere in evidenza l’indirizzo di posta elettronica (che diventa, quindi, difficile da reperire). L’email resta lo strumento principe per inoltrare richieste di rimborso e per inoltrare delle comunicazioni ufficiali.

In conclusione possiamo dire che il numero verde resta, oggi, uno strumento fondamentale per le aziende in quanto è sinonimo di affidabilità e permette di aumentare l’autorevolezza percepita del proprio brand. Pur trattandosi di un costo tutt’altro che irrilevante, per l’azienda, dallo studio condotto da helpdubliners.it si evince che i benefici sono di gran lunga superiori.

Approfondimenti

Sito web: http://www.helpdubliners.it

Numero verde Sky: http://www.helpdubliners.it/2018/03/13/contattare-servizio-clienti-sky-numero-verde-supporto-online/

Numero verde Fastweb: http://www.helpdubliners.it/2018/02/27/assistenza-fastweb-numero-verde-cellulare-ed-modalita-contatto/

Assistenza clienti Alitalia: http://www.helpdubliners.it/2016/01/19/come-contattare-alitalia-per-voli-ed-informazioni/

Assistenza clienti Ryanair: http://www.helpdubliners.it/2018/01/11/contattare-ryanair-voli-ed-informazioni/

Comunicato a cura di Img Solutions srl

Sito web: https://www.imgwebsolutions.it