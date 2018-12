3 dicembre 2018- 19:14 Nuova partnership elettrica tra Moët & Chandon e la Formula E

- Moët & Chandon è orgogliosa di annunciare la sua nuova partnership con la gara automobilistica per veicoli elettrici: il Campionato ABB FIA di Formula E. È l'incontro tra due pionieri: Moët & Chandon, la casa produttrice che ha contribuito a far conoscere lo champagne a livello mondiale, e la Formula E, la prima categoria internazionale per vetture monoposto integralmente elettriche nel panorama mondiale dell'automobilismo. Oltre a far vivere esperienze indimenticabili che vengono condivise con tifosi e appassionati in tutto il mondo, entrambi i marchi si impegnano a trasmettere il meglio alle generazioni future attraverso lo sviluppo sostenibile, la tecnologia e l'innovazione.

Questa partnership mondiale debutterà ufficialmente con la quinta edizione del campionato, che inizierà il 15 dicembre 2018. In qualità di fornitore ufficiale, la maison e il suo champagne saranno presenti dal podio dei vincitori alle aree accoglienza che comprendono le VIP lounge e a quelle riservate ai tifosi (Allianz E-Village).

Alla guida del futuro per lasciare un'eredità responsabile

Il motore che spinge la collaborazione tra Moët & Chandon e la Formula E è l'impegno condiviso verso l'ambiente. Per Moët & Chandon, la natura è preziosissima: è alla base della qualità e dell'identità dello champagne, nonché all'origine del successo della casa produttrice sin dal 1743. Leader nello champagne, Moët & Chandon lo è anche nella viticoltura sostenibile: nel 2007 ha ottenuto la certificazione ISO-14001 per tutti i siti produttivi e le attività, e nel 2014 ha inoltre ottenuto una doppia certificazione ambientale per la viticoltura sostenibile e l'alto livello qualitativo per tutti i suoi possedimenti. Tra le diverse azioni promosse dalla Formula E, c'è la lotta al cambiamento climatico attraverso la proposta di veicoli elettrici come possibile soluzione all'inquinamento atmosferico dei centri urbani e l'abbattimento delle barriere nel mercato delle auto elettriche. Di recente, la gara automobilistica per veicoli elettrici ha ricevuto la certificazione ISO 20121 per il suo ruolo guida nelle pratiche sostenibili durante le manifestazioni sportive.

Stéphane Baschiera, presidente e CEO della Moët & Chandon, ha dichiarato: «Moët & Chandon è impaziente di collaborare con la Formula E, un marchio innovativo che promuove il futuro della mobilità sostenibile. Poiché la tecnologia è un elemento fondamentale della nostra strategia - dall'ampio raggio di azione in ricerca e sviluppo all'accuratezza delle pratiche vitivinicole sostenibili -, è un grandissimo piacere per la nostra casa produttrice poter lavorare con la Formula E, la quale agisce in prima linea nello sviluppo tecnologico e ridisegna il futuro».

Alejandro Agag, fondatore e CEO della Formula E, ha affermato: «Sicuri di offrire un altro anno di gare intenso e imprevedibile durante la quinta edizione, festeggeremo i momenti più memorabili in grande stile insieme a Moët & Chandon. Questa partnership è l'ennesima

dimostrazione della continua crescita della Formula E e del costante ampliamento del portafoglio di marchi celebri come Moët & Chandon».

Un altro tassello per la lunga tradizione automobilistica di Moët & Chandon

La partnership tra Moët & Chandon e la Formula E è una novità entusiasmante per la casa produttrice francese, anche se non è la prima volta che la maison scende in pista. Moët & Chandon - una delle prime aziende ad aver sostenuto gli incontri sportivi attraverso collaborazioni con marchi impegnati - è già stata lo champagne ufficiale di numerose competizioni e corse automobilistiche, sin dagli anni '30. Con questa nuova partnership, Moët & Chandon resta fedele al suo passato automobilistico ma, sostenendo la Formula E, guarda in avanti verso il nuovo ed emozionante futuro dello sport.

