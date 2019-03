1 marzo 2019- 10:58 Nuovi controlli AAMS per i casino online

(Milano, 1 marzo 2019) - Milano, 1 Marzo 2019 - Tenere sotto controllo un settore così ampio come quello dei casino online non è cosa semplice. Sul mondo del gioco d’azzardo si affacciano tanti operatori di casino virtuali, con offerte di gioco sempre diverse.

È importante perciò monitorare queste attività per garantire sicurezza e divertimento a tutti i giocatori. Ed è proprio in questo campo che opera l’AAMS, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

L’AAMS oggi ha cambiato nome in ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Cambia la forma ma non la sostanza. Infatti è rimasto un ente pubblico operante per conto dello Stato, e ha differenti ruoli per quanto riguarda la tutela e la promozione italiane. Uno dei suoi obiettivi principali è la crescita economica del Paese. L’ADM agevola lo scambio di merci internazionale e contribuisce a sconfiggere frodi ed evasioni fiscali.

Anche il contrabbando, il riciclaggio e i vari illeciti rappresentano delle priorità per l’Agenzia delle Dogane, così come la tutela della salute dei cittadini. Quest’ultima è preservata grazie anche al controllo su tabacchi e gioco d’azzardo, settori per cui l’ADM funge da presidio dello Stato.

Rispettare le regole è fondamentale per tutti gli operatori di gioco online. Qualsiasi piattaforma che violi gli standard di sicurezza può incorrere in pesanti sanzioni, così come nel blocco del sito internet. Grazie a una serie di verifiche costanti, l’ADM si assicura che nessuna norma venga aggirata o infranta. La licenza AAMS si riconosce dall’apposito logo che per legge deve essere esposto sulla home page del casino. Una volta cliccato sul logo, deve aprirsi un link che rimanda al sito dell’ADM. In caso contrario, la piattaforma potrebbe non essere verificata. È bene dunque diffidare di qualsiasi casino online che sembri sospetto. Non ci devono mai essere compromessi tra sicurezza e divertimento.

Il Registro Unico delle Autoesclusioni

Una novità importante per i consumatori è il Registro Unico delle Autoesclusioni (RUA). Chiunque si trovi in difficoltà credendo di avere dei problemi con il gioco d’azzardo può decidere di autotutelarsi. È semplice, basta richiedere di essere esclusi dalle piattaforme di gioco inserendo il proprio nome all’interno del Registro. In questo modo, ogni utente bloccato non avrà più la possibilità di versare ulteriore denaro per giocare su uno qualsiasi dei casino online disponibili. Il tempo di esclusione varia a seconda dei casi, ma si tratta comunque di un periodo non inferiore ai trenta giorni. La richiesta deve essere correttamente inoltrata all’ADM per far avanzare la pratica. Questa nuova azione di autotutela è sostanzialmente diversa da quella precedente. Un tempo, infatti, l’esclusione riguardava solo quel sito per cui si faceva domanda. Così facendo, però, il problema poteva essere aggirato iscrivendosi a un’altra piattaforma di gioco. Oggi, invece, gli utenti che si ritengono a rischio possono stare al sicuro e non temere di cadere in altre tentazioni. I dati raccolti nel 2017 parlano di poco più di 50mila persone che hanno deciso di autoescludersi, con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente. È sicuramente un segnale di consapevolezza e prevenzione, un esperimento andato a buon fine per la tutela della salute degli italiani.

Grazie a queste nuove regole, il Registro punta a limitare gli effetti del gioco d’azzardo sugli utenti. Dopo aver concesso la liberalizzazione del gioco, nell’ormai lontano 2006, l’Italia è entrata in un settore molto redditizio. Il gambling online sembra non conoscere crisi. Sempre più operatori di casino online stranieri si affacciano sul panorama del gioco italiano, potendo constatare con mano la potenza di questo business. In poco tempo sono aumentate di gran lunga le aziende che hanno deciso di espandere il loro profitto anche in Italia, sfruttando un intramontabile passatempo per i giocatori di tutto il mondo. Basti pensare che nel 2016 sono stati fatturati oltre 95 miliardi di euro, come ha rilevato il Ministero dell’Economia italiano. Si parla di circa una spesa media di 400 euro all’anno per persona nel gioco d’azzardo. Oltre al settore online, sono molto popolari ancora oggi le lotterie giornaliere o settimanali, ma soprattutto le scommesse sportive. Anche questo ha contribuito a definire meglio le statistiche, tanto che nel 2017 è stata stimata una ulteriore crescita della spesa pro capite tanto per il gioco online che per quello offline.

L’importanza di scegliere solo piattaforme garantite dall’AAMS è fondamentale per non rischiare di rendere irrefrenabile questo fenomeno. Legalizzare un prodotto non significa giustificarne gli eccessi, ma tenerli sotto controllo. Il Registro Unico delle Autoesclusioni, e tutte le iniziative di tutela dei consumatori, sono sistemi efficaci per monitorare la situazione e per garantire sicurezza e divertimento a tutti i giocatori.

Il fascino del casinò online

Quando si parla di casino viene in mente Las Vegas, la città che non dorme mai e che ancora oggi fa sognare gli appassionati di tutto il mondo.

È proprio per questo che gli utenti, quando scelgono di giocare online, vogliono sentirsi come all’interno di un vero e proprio casino. Per rimanere quanto più possibile fedeli all’immaginario collettivo, gli operatori di gioco devono sfruttare tutto il meglio della tecnologia. È così che stringono collaborazioni con i migliori providers di giochi per implementare le loro piattaforme. Le animazioni 3D, le colonne sonore e gli effetti grafici non sono solo un valore aggiunto, ma il motivo principale per cui un giocatore sceglie quel determinato casino invece di un altro

Nonostante la prima impressione sia importante, è fondamentale offrire contenuti di livello. Un buon sito di gioco offre tutto, e anche di più! Non possono mancare il classico Poker o il Blackjack, ma soprattutto la Roulette e le amatissime Slot Machine. Il punto di forza di questi giochi sta nel renderli sempre diversi senza snaturarli. Devono essere riconoscibili ma originali. Ecco quindi che i providers si sbizzarriscono quando si tratta di personalizzare, in particolar modo quando si parla di Slot Machine.

Sarà molto difficile trovarne una uguale all’altra, ed è questo che attira ogni giorno sempre tanti nuovi utenti. Grazie ai bonus di benvenuto e alle differenti promozioni, ognuno può trovare il proprio gioco preferito. E con le applicazioni scaricabili per smartphone, si può tentare la fortuna in qualsiasi momento, anche con il casino live. Basta iscriversi, registrare un account e iniziare a giocare, senza limiti al divertimento!