19 luglio 2019- 16:27 Nuovi Special K Protein:cereali e snack per donne più forti e sempre in azione

(Milano, 29 maggio 2019) - Dopo il successo delle barrette Protein, Kellogg’s Special K arricchisce la propria gamma di prodotti fonti di proteine con i nuovi snack Special K Protein Bites e con i nuovi cereali Special K Protein Il segreto di Special K Protein? Ingredienti di qualità, di tendenza e fonte naturale di proteine, per dare alle donne tutta la forza di cui hanno bisogno per affrontare la giornata

Milano, 29 maggio 2019 – Kellogg’s Special K, brand con oltre 60 anni di esperienza e da sempre attento alle esigenze delle donne, ha deciso di ampliare la linea Protein, lanciata la scorsa estate con le barrette, con i nuovi snack Kellogg’s Special K Protein Bites Cioccolato e Uvetta e con i cereali per la prima colazione Kellogg’s Special K Protein.

La gamma Special K Protein, arricchita e ampliata, nasce per aiutare le donne ad avere la carica di cui hanno bisogno per affrontare al massimo la loro giornata e per soddisfare le sempre più esigenti richieste nutrizionali.

Da quanto emerge da diverse ricerche e analisi di mercato, i prodotti fonte di proteine e di fibre sono tra quelli maggiormente ricercati dai consumatori. Fenomeno confermato dal dato in crescita inerente all’apporto proteico nella dieta degli italiani: + 1,7% di consumatori, dagli sportivi ai vegetariani e vegani. Un trend perfettamente in linea anche con quanto affermano gli esperti in nutrizione, che raccomandano, nell’ambito di una dieta varia e bilanciata, un apporto proteico intorno al 10-15% dell'energia giornaliera e in particolare un’assunzione raccomandata di circa 54 g / giorno per le donne.

I prodotti della linea Special K Protein sono pensati per aiutare le donne a sentirsi più forti, a raggiungere i propri obbiettivi quotidiani, ricaricandosi di energia e mantenendo uno stile di vita sano: ingredienti di qualità, di tendenza e fonte naturale di proteine, come semi e frutta secca.

Per un risveglio con una marcia in più, i cereali Special K Protein, grazie a 8 nutrienti essenziali e a ingredienti fonti naturali di proteine, forniscono l’energia necessaria per affrontare le sfide quotidiane****. Sono disponibili in due varianti, Frutta Secca, Granola e Semi e Frutti di Bosco, Granola e Semi: un delizioso mix di frutta secca o frutti di bosco e fiocchi croccanti, che offre, insieme alla granola con semi di lino e girasole, deliziose fibre in ogni cucchiaio.

I nuovi Special K Protein Bites Cioccolato e Uvetta sono, invece, lo snack ideale per ritrovare sempre la carica. I bites, piccoli snack con avena, uvetta e cioccolato, confezionati in un pratico pack apri & chiudi, sono infatti perfetti per dare al corpo giusta energia dovunque ci si trovi e in ogni momento della giornata! Gli Special K Protein Bites sono, inoltre, fonte di fibre e formulati senza l’aggiunta di aromi e conservanti artificiali.

**** Una porzione di fiocchi Special K Protein contiene >15% dei Valori Nutritivi di Riferimento di vitamina D che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, niacina (B3) e vitamina B12 che contribuiscono al normale metabolismo energetico, e ferro che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Una porzione di fiocchi Special K contiene anche >15% dei Valori Nutritivi di Riferimento di vitamine B1, B2, B6 e acido folico. Gustali nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano.

Le nuove referenze della linea Special K Protein vanno ad aggiungersi alle Special K Protein Bars nelle varianti Ribes Nero e Semi di Zucca e Cocco, Cacao e Anacardi, invitanti barrette ai cereali misti con frutta secca, semi e crema di mandorle. Una squisita combinazione di ingredienti nutrienti, fonti naturali di proteine e fibre, senza aromi artificiali e senza conservanti, che rendono queste barrette lo snack perfetto per ricaricarsi nei momenti di pausa durante la giornata.

La linea Special K Protein si rivolge alle Donne in Azione, donne dinamiche e consapevoli dell’importanza e del valore di un’alimentazione varia ed equilibrata, al fine di riuscire a portare a termine le proprie sfide quotidiane. Da oggi, grazie ai nuovi Special K Protein Cereals e Bites, la linea Protein va a completare la propria offerta, accompagnando così le donne lungo tutta la loro Giornata in Azione

Perché tutto quello che è in Special K rafforza tutto ciò che sei!

#PoweringYou

A proposito di Kellogg

In Kellogg Company (NYSE: K), ci impegniamo per migliorare e soddisfare il mondo con food e brand di valore.Tra i nostri amati brand ci sono Pringles®, Special K®, Kellogg's Frosted Flakes®, Kellogg's Corn Flakes®, Rice Krispies®, Kellogg’s Extra®, Coco Pops® e molti altri.

Le vendite nette per il 2018 si sono assestate a circa 13,5 miliardi di dollari, e sono costituite principalmente da snack e cibi pronti come cereali e surgelati. I marchi Kellogg sono amati nei mercati di tutto il mondo.Siamo anche un’azienda con Cuore & Anima, impegnata a creare 3 miliardi di giorni migliori - Better Days – entro il 2025 attraverso la nostra piattaforma di impegno globale Breakfasts for Better Days. Per maggiori informazioni visitate https://www.kellogg s.it/ it_IT/home.html www.KelloggCompany.com, la pagina Facebook di Special K o il profilo Instagram.

