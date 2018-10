17 ottobre 2018- 15:06 Nuovo manuale operativo per i Data Protection Officer

(Pisa, 17 ottobre 2018 ) - E' stato consegnato stamani in omaggio a tutti i partecipanti del percorso formativo per data protection officer il nuovo manuale operativo edito da Maggioli e scritto da Michele Iaselli, presidente dell'Associazione Nazionale Difesa Privacy, docente oggi al CNR di Pisa insieme a Claudio Filippi, dirigente del dipartimento attività ispettive dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Iniziato a settembre, il corso finirà il 7 dicembre con l'esame finale per conseguire l'attestato di competenza di Federprivacy.

"Poichè le due associazioni hanno tra le principali finalità quella di promuovere e sensibilizzare i temi della protezione dei dati, e a maggior ragione questo vale nei confronti dei DPO, i quali hanno il compito di sorvegliare il rispetto delle regole del GDPR negli enti e nelle aziende, insieme al Presidente Iaselli abbiamo deciso di unire le forze per regalare il nuovo manuale a tutti i 48 partecipanti del corso al CNR di Pisa, e ci fa piacere che questi abbiano apprezzato molto questo volume, che costituirà sicuramente un utile strumento per gli addetti ai lavori".

Appena uscito il 15 settembre, il libro Manuale operativo del D.P.O. è disponibile nelle principali librerie italiane, ed è anche prenotabile sul sito di Maggioli Editore.

Il suddetto percorso formativo, strutturato con un programmadi 124 suddiviso in 6 moduli di 3 giorni ciascuno con lezioni frontali in aula teoriche ed operative, alternate a test online, simulazioni ed esercitazioni intermedie, è iniziato a metà settembre e terminerà il 7 dicembre 2018 con gli esami finali per conseguire l'attestato di competenza rilasciato da Federprivacy in qualità di associazione professionale iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013.

