Oknoplast si aggiudica per il quarto anno consecutivo il riconoscimento Eletto Prodotto dell'Anno

(Milano, 20 febbraio 2019) - Per il quarto anno consecutivo un prodotto Oknoplast si aggiudica il Premio Eletto Prodotto dell’Anno, il Premio all'Innovazione basato esclusivamente sul voto di 12.000 consumatori*.

Dopo il successo di Prolux, Prolux Evolution e lineaNATURA, il Gruppo viene premiato nella categoria Finestre con Prolux Swing, il serramento basculantedavvero innovativo. Questa finestra, novità assoluta per l’Italia, condensa in un unico prodotto notevoli vantaggi: non occupa spazio in casa grazie all’anta a ribalta che ruota completamente all’esterno; fa entrare maggiore luce negli ambienti perché si può realizzare anche su grandi specchiature vetrate; offre un grande contributo nella manutenzione dei vetri esterni che si potranno pulire comodamente dall’interno della casa grazie alla rotazione dell’anta di 170 gradi… Insomma, Prolux Swing è una vera rivoluzione!

Oknoplast ha realizzato una finestra che va incontro alle esigenze dei consumatori, ma soprattutto grazie a Prolux Swing tutto quello che fino a poco fa sembrava impossibile, diventa realizzabile!

OKNOPLAST LEADER IN INNOVAZIONE!

“E’ davvero una enorme soddisfazione, essere premiati per quattro anni consecutivi, ovvero da quando esiste la categoria “finestre” a Eletto Prodotto dell’Anno” afferma Margherita Sarbinowska – Marketing Manager Italia. “Un successo senza precedenti che premia gli sforzi della nostra azienda per essere sempre competitiva sul mercato e per catturare le esigenze dei nostri clienti”.

Negli ultimi tre anni, Oknoplast è stata riconosciuta anche da una ricerca IPSOS - gruppo internazionale leader nel settore delle ricerche di mercato - come l’azienda più innovativa nel settore delle finestre.

