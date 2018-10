24 ottobre 2018- 18:30 OMV avvia la distribuzione di OMV Smart Toll, una soluzione di telepedaggio per autocarri unica in tutta Europa

- - OMV Smart Toll Europe sarà lanciata in Austria e Ungheria a partire da novembre 2018

- Partnership tra OMV e Kapsch per la fornitura di un Servizio europeo di telepedaggio (SET) per autocarri armonizzato

- Offerta con servizio completo inclusa la fatturazione tramite la OMV Card

I diversi sistemi di telepedaggio rappresentano una grande sfida per le aziende di trasporto attive a livello internazionale in Europa, perché in molti casi esistono caselli per il pagamento del pedaggio diversi e diverse forme di pagamento per ogni Paese e persino per le singole autostrade.

Tuttavia, una soluzione di pedaggio armonizzata a livello europeo basata sul Servizio europeo di telepedaggio (SET) è già una realtà grazie a OMV Smart Toll Europe. Gli utenti della OMV Card possono usufruire di OMV Smart Toll Europe per effettuare pagamenti automatici dei pedaggi evitando i contanti ai vari caselli, ponti e gallerie. La fatturazione dei pagamenti ai caselli e dei pedaggi per le gallerie è gestita a livello centrale da OMV, a cui gli utenti sono già abituati. Il dispositivo installato a bordo è stato sviluppato da Kapsch TrafficCom. Il servizio di pedaggio sarà gestito da Tolltickets, una società affiliata del Gruppo Kapsch e sarà lanciato in Austria e in Ungheria a partire da novembre. Altri Paesi europei, tra cui Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Italia e Belgio adotteranno presto il nuovo servizio.

"Con OMV Smart Toll Europe offriamo ai nostri clienti una soluzione per il telepedaggio orientata al futuro e su misura per tutta l'Europa, rispondendo così all'iniziativa della Commissione europea volta all'armonizzazione dei sistemi di telepedaggio in Europa e fornendo una soluzione semplice e trasparente. Attendiamo con impazienza il lancio e la successiva espansione nei Paesi soggetti a pedaggio e desideriamo ringraziare il nostro partner, Kapsch TrafficCom, per la straordinaria collaborazione", ha dichiarato Benedikt Hans, Head of Card presso OMV.

Per ulteriori informazioni contattare:Ecker & Partner: Barbara Puhr-Gall, Tel.:+43-1-59932-15, e-mail: b.gall@eup.at