13 novembre 2018 - Organizzazione Matrimoni ed Eventi con Good Mood Eventi e la suggestiva location del Castello di Rossino nel Lago di Como

(Milano, 13 novembre 2018) - Milano, 13 novembre 2018 - La progettazione del matrimonio comporta disponibilità di tempo, competenze nel campo della pianificazione di eventi e attenzione ai dettagli.

Il tipo di evento che si vuole allestire orienta la selezione di servizi e location, la richiesta di preventivi e l’eventuale ricorso ai professionisti del settore, i wedding planner. Incidono inoltre sull’organizzazione aspetti generali quali il rito (civile o religioso), l’acquisto degli abiti, il periodo dell’anno in cui viene celebrato il matrimonio, il budget e il numero di ospiti.

Il calendario per organizzare il matrimonio

Perché la pianificazione non risulti snervante, va tracciato un calendario che delinei gli impegni così da giungere al fatidico “sì” senza affanni o compromessi nei risultati.

Come criterio di massima, la fase di planning dovrebbe scattare circa un anno prima, un tempo che servirà per comparare offerte, visitare luoghi, svolgere adempimenti burocratici e contattare i fornitori più convenienti.

Ad un anno dal matrimonio conviene stabilire una data approssimativa, procedere con la prenotazione della chiesa o del comune, individuando ovviamente il luogo in cui realizzare la cerimonia.

In questo periodo dovrà essere definito, magari in modo sommario, il numero di invitati e comunicate loro le future nozze.

Quando restano sette/otto mesi, andranno selezionati gli abiti degli sposi e sperimentate le proposte di catering, oltre a contattare il fioraio per gli addobbi. Con l’ulteriore approssimarsi dell’appuntamento, circa un semestre prima, una corretta organizzazione entrerà nei dettagli, provvedendo ad aspetti quali le partecipazioni, la disposizione della lista di nozze, predisporre i documenti di viaggio, comporre la lista effettiva degli invitati, rintracciare i professionisti che cureranno le foto e la musica.

La scelta del parrucchiere, l’acquisto delle fedi, le prove trucco, la prenotazione dell’auto per la cerimonia e ordinare i fiori sono attività che vanno collocate a distanza di tre/quattro mesi.

Nell’ultimo mese è invece il momento di strutturare l’eventuale addio al celibato e/o al nubilato, completare i preparativi pertinenti il viaggio di nozze, scegliere la playlist musicale che accompagnerà l’occasione e procedere con il ritiro di fedi e bomboniere.

L’approccio professionale nell’organizzazione di matrimoni ed eventi

La location può conferire fascino e prestigio alla cerimonia. Il Lago di Como rientra nelle destinazioni più apprezzate dagli aspiranti sposi, il settore della organizzazione matrimonio Lago di Como coinvolge del resto molti operatori specializzati. Storico luogo di villeggiatura della nobiltà europea, il Lago di Como è un’ambita meta turistica che accorda all’incanto di paesaggi e natura, l’eleganza di ville esclusive.

Tra le strutture di pregio che affacciano sul lago, il Castello di Rossino merita una menzione speciale: maniero medievale scelto da Manzoni come residenza dell’Innominato, è oggi nota location matrimoni Lago di Como e rappresenta una delle dimore storiche più antiche della Lombardia.

Nonostante i secoli di storia e le bellezze del territorio, pianificare una cerimonia sul Lago di Como, e in generale un evento, è complicato. Se non si hanno le competenze o si preferisce semplicemente la qualità di un lavoro condotto da esperti, è consigliabile rivolgersi a Wedding Planner Lago di Como, come Good Mood Eventi.

L’operatore organizza eventi, matrimoni e ricevimenti in location di prestigio, tra cui appunto il Lago di Como, occupandosi della pianificazione con un approccio professionale che assicura la cura di ogni particolare.

