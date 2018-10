16 ottobre 2018- 16:38 ORGANO espande la sua presenza in Africa nel Sud Africa

- La sede africana di ORGANO e i centri logistici si trovano a Johannesburg.

"La nostra apertura in Sud Africa rappresenta un miglioramento nell'espansione di ORGANO in tutto il continente africano ed è un componente importante del nostro piano di crescita strategica per la regione EMEA," ha dichiarato l'Amministratore Delegato per la Strategia Globale di ORGANO, Leonard Chin. "Il marchio ORGANO è uno dei marchi più conosciuti e rispettati nel settore della nutrizione globale. L'apertura storica di questo nuovo mercato consente di portare la linea di prodotti di ORGANO a milioni di africani a cui piacciono alimenti eccellenti e bevande nutrienti e salutari," ha aggiunto Chin.

Come già accade in molti mercati in tutto il mondo, ORGANO offre una linea di bevande e prodotti nutrizionali speciali in Sud Africa.

"Il recente ingresso in Africa rappresenta un impegno a lungo termine per il popolo africano attraverso il nostro piano per l'Africa continentale, la nostra più ampia strategia di crescita regionale per l'EMEA e il nostro piano globale per aumentare la disponibilità dei prodotti ORGANO in tutto il mondo," ha dichiarato il Direttore Operativo di ORGANO, Norm Perrett.

Informazioni su ORGANO Fondata nel 2008 con sede centrale a Vancouver, British Columbia, e già nota come Organo Gold, ORGANO è uno dei principali produttori e distributori mondiali di prodotti per la salute e di bellezza sani, convenienti ed economici. ORGANO è specializzato in prodotti nutrizionali di proprietà, bevande speciali, prodotti per la cura personale e cosmetici. ORGANO offre qualità, gusto e nutrizione superiori in tutti i suoi prodotti di consumo e produce e commercializza prodotti di bellezza avanzati basati su formulazioni botaniche proprietarie. La società attualmente è attiva in cinque continenti.

Dichiarazione precauzionale Il presente comunicato contiene "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni previsionali, che contengono parole come "aspettarsi", "credere", "volontà", "anticipa", "crede", "stime" o "piano", per loro natura affrontano questioni che sono, in gradi diversi, incerte. Tali incertezze potrebbero determinare differenze di fatto negli eventi futuri rispetto a quanto espresso nelle nostre dichiarazioni previsionali. Ci impegniamo ad aggiornare le nostre dichiarazioni previsionali.

