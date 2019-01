24 gennaio 2019- 16:22 ORS CryptoHound ha scoperto Ethereum nascosti per un valore di 500 milioni di dollari

- Una nuova indagine di ORS CryptoHound, uno strumento con tecnologia IA per l'indagine e l'analisi di dati delle blockchain, ha rivelato attività altamente insolite in data 1 dicembre 2018.

Avendo analizzato le cento maggiori transazioni di Ethereum nell'ultimo trimestre del 2018, ORS CryptoHound ha scoperto alcune caratteristiche comuni nel comportamento dei sei portafogli più ricchi. In primo luogo, tutti hanno trasferito somme enormi di ETH lo stesso giorno, con un valore totale corrispondente a quasi mezzo miliardo di dollari (secondo il tasso di cambio di quel momento). In secondo luogo, tutti gli indirizzi condividevano un portafoglio simile: una quota dal 92% al 98% di token OMG. In terzo luogo, i portafogli sembravano avere lo stesso giorno nella data di creazione e seguire un modello simile nel sottoporre a operazioni cicliche i titoli per mezzo di transazioni multiple. Da ultimo, i token iniziali sono infine stati ripartiti tra trentanove nuovi portafogli, ognuno contenente esattamente 150.000 ETH.

La squadra investigativa non ha indicato nessuna persona o organizzazione in particolare che possa essere all'origine dei portafogli correlati, che contano il 5% della fornitura totale di Ethereum. Tuttavia, è stata formulata un'ipotesi alla fine dell'indagine che suggerisce che si tratti di una "balena" o crypto whale che ha cercato di simulare una decentralizzazione. Secondo la teoria, tale individuo (anche se si può trattare di un organizzazione o di un fondo) pensava di poter separare i titoli ETH e OMG, proteggendo quindi l'integrità del marchio Ethereum.

"Questa indagine è una dei primi casi studi che dimostrano il potenziale dell'intelligenza artificiale nell'analisi delle blockchain e delle criptovalute," ha affermato Fabrizio Fontana, capo analista del gruppo di ricerca di ORS CryptoHound. "Il nostro obiettivo è fornire una piattaforma gratuita e facile da utilizzare per chiunque voglia raccogliere quanti più dati possibili su uno specifico indirizzo o transazione blockchain," ha aggiunto.Chi siamo:

ORS CryptoHound è una piattaforma multi-blockchain per effettuare analisi, indagini e report su transazioni con token BTC, ETH ed ERC-20 con l'aiuto di algoritmi di intelligenza artificiale. Le funzioni includono la tracciatura dei flussi di denaro per un indirizzo specifico, la visualizzazione del portafoglio token, il calcolo dei valori storici dei token, la generazione di estratti conto simili a quelli bancari ed altro. Tra gli utenti finali vi sono trader di criptovalute, analisti finanziari e professionisti che operano nell'ambito delle attività di controllo.