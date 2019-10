28 ottobre 2019- 09:47 Ottieni il risarcimento per danno medico che ti spetta, Ci Pensiamo Noi Srl ti offre consulenza gratuita e senza rischi economici

(Milano 28 ottobre 2019) - Milano, 28 ottobre. Da oltre un decennio la tutela del cittadino è la missione di Ci Pensiamo Noi Srl, pionieri del settore, a livello nazionale, in ambito web. Ed è questa esperienza a guidare il progetto RisarcimentoDanniMedici.it. La società fornisce un servizio di assistenza e tutela dei diritti di quanti hanno subito errori e danni medici. Si tratta di un’assistenza che riguarda l’intero scenario nazionale e non prevede alcun anticipo economico.

La società fornisce una consulenza gratuita che si avvale di legali e medici legali che si occupano dell’accertamento del danno medico. Sarà inoltre sempre Ci Pensiamo Noi Srl ad affrontare ogni spesa legale e medico legale attinente alla pratica di richiesta di risarcimento.

L’assenza di qualunque rischio economico per il cliente è il valore aggiunto della proposta. Esclusivamente a fronte di un giudizio favorevole verrà richiesta una commissione, che in ogni caso viene preventivamente pattuita con l’assistito. E nell’eventualità di esito negativo della pratica, Ci Pensiamo Noi Srl si farà carico integralmente di spese e risarcimenti, qualora previsti, sanciti dal giudice alla controparte.

RisarcimentoDanniMedici.it di Ci Pensiamo Noi Srl: oltre 10 anni di esperienza e professionalità, senza alcun rischio economico per il cliente

La procedura per richiedere il risarcimento danni medici è semplicissima. Una volta eseguito l’accesso sul portale RisarcimentoDanniMedici.it, andrà compilato un form per la presentazione del proprio problema. Un consulente della società avvierà una prevalutazione della pratica.

Dopo aver acquisito tutte le informazioni utili, inclusa la documentazione prevista, sarà analizzato con attenzione il caso, senza che ciò costituisca un potenziale onere economico per il cliente e senza alcun anticipo. Provvederà poi la professionalità di Ci Pensiamo Noi Srl ad appurare la fattibilità della pratica ed eventualmente seguire, in ogni momento, l’iter per l’ottenimento del risarcimento.

Il team di Ci Pensiamo Noi Srl è costituito da legali, medici legali e consulenti che esercitano in tutta Italia, impegnati esclusivamente nella tutela dei diritti del cittadino. Per il cliente non ci sono vincoli né per ciò che riguarda la città di residenza, né per la sua situazione economica. Viene assicurata un’assistenza, caratterizzata dalla massima professionalità e serietà, in ogni fase del procedimento.

Richiedere una consulenza è davvero facile, oltre che gratuito: insieme al form su RisarcimentoDanniMedici.it, Ci Pensiamo Noi Srl mette a disposizione contatto telefonico (085 79 50 343), WhatsApp (392 976 8895) ed e-mail (info@risarcimentodannimedici.it).